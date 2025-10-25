Cesare Cremonini è il primo ospite annunciato alla “Milano Music Week”

Il cantautore presenterà “CREMONINI LIVE25”, l’album live in uscita sulle piattaforme digitali e in formato fisico il 21 novembre, testimonianza e racconto del tour che ha entusiasmato gli stadi di tutt’Italia quest’estate e ritratto di un artista al massimo della sua forza creativa e della sua capacità di unire diverse generazioni di pubblico.

Il talk con Cesare Cremonini si terrà giovedì 20 novembre alle ore 15.30 al Piccolo Teatro Grassi a Milano (via Rovello 2).

Ingresso gratuito con prenotazione tramite piattaforma DICE

Ma gli appuntamenti non finiscono qui: per celebrare l’uscita dell’album “CREMONINI LIVE25”, aprirà uno speciale pop-up store dedicato all’artista presso il 10 Corso Como dal 18 al 22 novembre (aperto dalle ore 10.30 alle ore 19.30).

L’album “CREMONINI LIVE25” accompagnerà il pubblico ai 4 grandi eventi live della prossima estate con il CREMONINI LIVE26, che toccherà alcuni luoghi iconici della musica in Italia: il Circo Massimo di Roma (6 giugno), l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano (10 giugno), l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (13 giugno), la Visarno Arena di Firenze (17 giugno)

