Qual è l’ultima opera di Tiziano?

A 450 anni dalla morte, arriva nelle sale solo il 15 e 16 dicembre L’ULTIMO TIZIANO, documentario con la voce narrante di Toni Servillo che esplora il mistero del maestro del rinascimento veneziano partendo dal testamento intellettuale e artistico che Tiziano lasciò ai posteri.

L’elenco delle sale sarà a breve disponibile su nexostudios.it e le prevendite apriranno a partire dal 20 novembre.

Prodotto da 3D Produzioni in collaborazione con Associazione Chiamale Storie, Fondazione Pasquinelli, Villaggio Globale International ed Ermitage Italia, L’ULTIMO TIZIANO nasce su soggetto di Didi Gnocchi, con la sceneggiatura di Arianna Marelli e la regia di Valeria Parisi.

L’opera è realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

Era il 27 agosto 1576 quando, quasi 90enne, Tiziano mori “amalato de febre” – probabilmente di peste – e il giorno dopo venne sepolto nella Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari.

Per quella chiesa aveva avviato la grande pala d’altare comunemente considerata la sua fatica estrema: la Pietà, oggi alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, completata dall’allievo Palma il Giovane. Un ex voto con cui il maestro invocava la propria salvezza e la liberazione della città dalla peste.

Il documentario per la prima volta racconta la storia del San Sebastiano conservato all’Ermitage di San Pietroburgo e recentemente restaurato. Secondo le analisi più recenti, potrebbe essere l’ultimo quadro interamente di sua mano.

Un’opera simbolica dello stile tardo del maestro e del momento storico: Sebastiano è il santo protettore contro la peste, ma l’opera custodisce anche il messaggio che Tiziano voleva lasciare per il futuro.

L’ULTIMO TIZIANO parla anche all’oggi. È una straordinaria storia d’arte che svela i capolavori finali di un genio del Cinquecento.

Lo fa grazie al contributo di esperti e storici dell’arte, ma anche attraverso il dialogo con due artiste contemporanee che pongono il corpo al centro dell’arte, in un territorio dove vita, sofferenza e morte si intrecciano: la madre dell’arte performativa Marina Abramović e Jenny Saville, tra le più importanti pittrici figurative di oggi.

Due artiste a Venezia nel 2026 con mostre epocali: Trasforming Energy alle Gallerie dell’Accademia e Jenny Saville a Ca’ Pesaro.

Le vere protagoniste del film, che si snoda tra Venezia e Pieve del Cadore, sono anche alcune delle tele dell’ultima produzione del maestro, oggi conservate nei grandi musei europei: Autoritratto del Museo Nacional del Prado di Madrid, La Pietà della Gallerie dell’Accademia di Venezia, Il Supplizio di Marsia della Galleria Arcivescovile di Kroměřiž (Repubblica Ceca), L’Allegoria della Prudenza della National Gallery di Londra, San Sebastiano del Museo statale Ermitage di San Pietroburgo.

Ed è soprattutto in questi quadri che cerchiamo l’ultimo segreto di Tiziano.

L’ULTIMO TIZIANO è distribuito al cinema in esclusiva da Nexo Studios nell’ambito del progetto Nexo Studios La Grande Arte al Cinema con i media partner Sky Arte e MYmovies.

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