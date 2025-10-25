È uscito oggi “Asking For A Friend”, il nuovo singolo dei Foo Fighters, da ieri in radio.

Con un approccio melodico decisamente più dark, “Asking for a Friend” risulta ancora più intenso ed energico rispetto al suo predecessore “Today’s Song”, con un ritornello che esplode con la frase “What is real? I’m asking for a friend…” e il finale del brano che riecheggia con un grido lacerante “Or is this the end?”.

Dave Grohl ha scritto un lungo commento (https://FooFighters.lnk.to/DG-TakeCover) sull’ispirazione per la nuova musica e il prossimo tour.

Questo un estratto del post:

“Dal nostro ritorno sul palco a San Luis Obispo cinque settimane fa, ci è stato ricordato perché amiamo e saremo sempre devoti al progetto dei Foo Fighters. Dal riunirci come band e guardare una lista di trent’anni di canzoni da rispolverare, al reinventare le versioni dei brani con l’incredibile benedizione dell’unico e solo Ilan Rubin alla batteria, al riconnetterci con i nostri fantastici fan e travolgerli con tutto ciò che abbiamo (indipendentemente da quanto sia grande il locale), perché non saremmo qui senza di loro, abbiamo il nucleo più solido che si possa avere….”

Insieme al singolo, i Foo Fighters hanno annunciato anche il loro primo tour negli stadi americani dopo il gigantesco Everything or Nothing at All Tour del 2023-2024, che ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo.

Il nuovo tour prenderà il via il 4 agosto al Rogers Stadium di Toronto e si concluderà (per ora) il 26 settembre all’Allegiant Stadium di Las Vegas.

I Queens of the Stone Age saranno la band di supporto in tutte le date, tranne il 12 settembre a Fargo.

