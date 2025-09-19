Mancano meno di 20 giorni alla partenza del tour teatrale di Niccolò Fabi che, nei mesi di ottobre e novembre, attraverserà la penisola calcando i palchi dei principali teatri d’Italia con uno spettacolo che si preannuncia intenso, coinvolgente e profondamente emotivo.

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album, “Libertà negli occhi”, ma anche per riscoprire alcune delle canzoni più amate del suo repertorio.

La scaletta, pensata con cura, guiderà il pubblico in un vero e proprio viaggio interiore: intimo e collettivo al tempo stesso, in cui le parole si intrecceranno alla musica per creare un’atmosfera immersiva e sospesa.

Sarà un tour che celebra la bellezza dell’ascolto, la potenza della parola e il valore della condivisione artistica. Un invito a rallentare, a guardarsi dentro e, soprattutto, a lasciarsi attraversare dalla musica.

L’appuntamento è tra meno di un mese e sul palco, insieme a Niccolò Fabi, ci saranno gli artisti che hanno condiviso insieme a lui il percorso creativo del nuovo album e che sono da sempre parte integrante del suo universo musicale: Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia.

A loro si uniscono i giovani Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’album nella baita di montagna in Val di Sole e che il cantautore ha conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini.

Questi tutti gli appuntamenti di “Libertà negli occhi Tour”:

04 ottobre – Auditorium 10 settembre 1943 – ISERNIA | DATA ZERO

09 ottobre – Teatro Alighieri – RAVENNA

11 e 12 ottobre – Teatro Arcimboldi – MILANO

13 ottobre – Europauditorium – BOLOGNA

15 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

17 ottobre – Teatro Splendor – AOSTA (Nuova data)

19 ottobre – Auditorium Santa Chiara – TRENTO

20 ottobre – Gran Teatro Geox – PADOVA

25 ottobre – Teatro Lyrick – ASSISI (PG)

26 ottobre – Teatro Massimo – PESCARA

04 novembre – Teatro Augusteo – NAPOLI

05 novembre – Teatro Team – BARI

07 novembre – Teatro Metropolitan – CATANIA

08 novembre – Teatro Golden – PALERMO

11 novembre – Teatro Nuovo Giovanni da Udine – UDINE

12 novembre – Teatro Regio – PARMA

14 novembre – Palazzo dei Congressi – LUGANO (CH)

16 novembre – Teatro Goldoni – LIVORNO

17 novembre – Teatro Verdi – FIRENZE

19 e 20 novembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – ROMA

I biglietti per le date del tour sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Sono disponibili i biglietti per la nuova data di Aosta

Per tutte le info: https://magellanoconcerti.it/tour/171/niccolo-fabi-liberta-negli-occhi–tour-2025

L’album “Libertà negli occhi”, è disponibile in versione CD, Vinile e su tutte le piattaforme streaming (https://niccolofabi.lnk.to/libertanegliocchidigitalPR)

