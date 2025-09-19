L’etichetta discografica CAM Sugar e SERGIO BONELLI EDITORE presentano Nightmare In Rome un nuovo progetto che fonde la musica e il fumetto.

Nightmare In Rome racconta la storia di un collettivo di musicisti anti-eroi che infiammano la Roma distopica del 2045, dove il caos regna sovrano e la musica diventa salvezza. Un progetto che unisce una squadra di stelle dei Comics e CAM Sugar, il più grande catalogo al mondo di colonne sonore.

Ambientato in una Roma del 2045, il fumetto Nightmare In Rome racconta la nascita della “Nuova Urbe”, un’area urbana nella quale un gruppo di Resistenti combatte contro il fondo economico “Green Boy” che ha preso il possesso della città.

Tra i Resistenti c’è la band Nightmare In Rome, che organizza concerti clandestini come forma di resistenza culturale. Grazie a un intricato sistema di antiche catacombe, che si estendono sotto tutta la città, i Resistenti riescono a attraversare la Green Line evitando le guardie, mantenendo viva la speranza di un cambiamento.

Nightmare In Rome è dunque una narrazione sonora e visiva che reinventa la storia delle colonne sonore italiane come atto di resistenza, è un viaggio che intreccia musica elettronica, fumetto e live performance, in cui suono e immaginario si fondono per dare vita a un mondo alternativo.

Il debutto ufficiale è fissato per il 29 ottobre a Lucca Comics & Games 2025, quando sarà possibile acquistare in anteprima assoluta il vinile 7’’ e il fumetto Nightmare In Rome presso il Palabonelli (il padiglione monografico Sergio Bonelli Editore in Piazza Antelminelli).

Le anteprime continueranno il 31 ottobre con la release in digitale del singolo Ancient Dirt (L’Etrusco Uccide Ancora) feat. Ghostface Killah. Sempre al Palabonelli avrà luogo il firmacopie del creatore grafico Tanino Liberatore (tutti i dettagli saranno presto disponibili sul sito di Sergio Bonelli Editore).

La release anticipa la colonna sonora che accompagna l’omonimo fumetto Nightmare In Rome, ideato da Enrico Mutti, con le illustrazioni dei personaggi a cura di Tanino Liberatore, sceneggiato da Rita Porretto & Silvia Mericone, illustrato da Luca Casalanguida e pubblicato da Sergio Bonelli Editore.

Ancient Dirt (L’Etrusco Uccide Ancora) feat. Ghostface Killah e Catacombs (feat. Franklin James Fisher) sono i singoli d’apertura, pubblicati sotto il nome della band Nightmare In Rome, presenti nel 7’’ disponibile in preorder da ora e in tiratura limitata. L’avventura proseguirà poi nella prima parte del 2026 con la pubblicazione dell’album completo in vinile e su tutte le piattaforme digitali.

La colonna sonora del fumetto nasce dall’incontro tra il produttore e compositore elettronico Lorenzo Senni e CAM Sugar, dando nuova luce ai brani originali di maestri come Ennio Morricone, Riz Ortolani, Stelvio Cipriani, Franco Godi e Daniele Patucchi con la partecipazione di ospiti internazionali tra cui Ghostface Killah (Wu-Tang Clan) e Franklin James Fisher (Algiers), creando paesaggi sonori che fondono passato e futuro, fra atmosfere distopiche e linguaggi urbani contemporanei.

