Da oggi venerdì 19 settembre sarà in libreria e negli store digitali “LUDOVICO EINAUDI – LA MUSICA, LE ORIGINI, L’ENIGMA” di ENZO GENTILE (edito da Cluster-A – Collana Prisma), il primo libro dedicato interamente al grande compositore e pianista italiano tra i più noti e apprezzati a livello mondiale, con la prefazione della musicista e arpista CECILIA CHAILLY e la postfazione dell’architetto, docente e saggista di fama internazionale STEFANO BOERI.

Per la prima volta in un volume viene narrato il percorso umano e artistico di Ludovico Einaudi, prima dell’affermazione internazionale come compositore e concertista, esplorando la sua formazione, le radici, la dimensione più intima e familiare, spesso rimaste volutamente distanti dai riflettori.

Dalle prime esperienze con i gruppi rock nelle cantine di Torino al diploma in Composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con Azio Corghi e seguito poi dal perfezionamento con Luciano Berio, passando per le prime esperienze sul palco e gli studi nel campo della musica contemporanea, per giungere al successo internazionale, con tour sold out in tutto il mondo.

“Ludovico Einaudi – La musica, le origini, l’enigma” propone una narrazione vivida e personale, accompagnata da fotografie rare e inusuali e quasi 50 testimonianze inedite e ricordi di musicisti, registi, coreografi, sceneggiatori e artisti che hanno lavorato con il compositore.

Enzo Gentile, oltre ad aver selezionato una serie di preziose dichiarazioni rilasciate da Ludovico Einaudi nel corso di rare interviste, ha arricchito ulteriormente il suo nuovo libro con la lettera che il celebre pianista ha scritto all’amico, scrittore, musicologo e conduttore radiofonico Paolo Terni per il suo libro “Il respiro della musica” (Bompiani) che Terni ha voluto fosse la introduzione al libro stesso.

