Sergio Bonelli Editore celebra il successo della serie SENZANIMA con un’imperdibile serie da collezione: l’edizione in bianco e nero arricchita da contenuti extra e dalle sceneggiature originali.

Il volume in questa versione Artist Edition arriverà in libreria e in fumetteria a partire dal prossimo 3 ottobre.

Una vicenda tesa, cruda e sanguinaria, che pone il giovane Dragonero di fronte alla disumana realtà dei saccheggi e delle razzie che accompagnano i movimenti di un esercito. Ian dovrà fare i conti con la propria coscienza, mentre intorno a lui il mondo sembra avvampare in una fiamma d’odio.

SENZANIMA FAME è il secondo capitolo della fortunata serie SENZANIMA, nata dalla penna di Luca Enoch e Stefano Vietti, che racconta le avventure crude e sanguinarie della giovinezza di Dragonero.

