Bormio: un gioiello alpino tra terme, storia e natura

Incastonata nel cuore dell’Alta Valtellina, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, Bormio è una destinazione che affascina in ogni stagione dell’anno, capace di offrire un mix perfetto di relax, sport, storia e gastronomia.

Conosciuta in tutto il mondo per le sue piste da sci e le sue calde acque termali, questa località alpina è molto più di una semplice meta turistica, è un luogo dove la natura imponente delle Alpi si fonde con il fascino di un borgo storico perfettamente conservato.

Che siate alla ricerca di adrenalina sulle piste, di pace nelle spa o di autenticità tra le mura del centro, Bormio sa come accontentare ogni visitatore. Per vivere al meglio l’atmosfera del luogo, la scelta dell’alloggio è fondamentale; soluzioni come le Room Collection di Hotiday a Bormio permettono di soggiornare in strutture curate che uniscono comfort moderno e stile alpino, rappresentando una base ideale per esplorare le meraviglie circostanti.

Il relax millenario delle terme

L’anima di Bormio è indissolubilmente legata alle sue acque termali, conosciute e apprezzate fin dai tempi degli antichi Romani. Oggi sono tre i centri benessere che sfruttano questa risorsa naturale per offrire esperienze uniche. Bormio Terme, situato in paese, è perfetto per le famiglie, con piscine interne ed esterne, scivoli e un’area dedicata ai più piccoli. Per chi cerca un’atmosfera più suggestiva e storica, i QC Terme Bagni di Bormio offrono due opzioni: i Bagni Vecchi, un percorso disintossicante e tonificante all’interno di una fortezza medievale con una grotta sudatoria e una piscina panoramica a picco sulla conca, e i Bagni Nuovi, un elegante complesso in stile Liberty immerso in un grande parco, con vasche e percorsi benessere all’aperto. Immergersi in queste acque calde, circondati da un panorama montano innevato o verdeggiante, è un’esperienza rigenerante per il corpo e per lo spirito.

Un centro storico ricco di fascino

Il centro storico di Bormio, splendidamente conservato, merita una visita approfondita. Il cuore del paese è la Piazza del Kuerc, il cui nome deriva dalla caratteristica copertura a forma di campana che un tempo ospitava le adunanze pubbliche. Su questa piazza si affacciano alcuni degli edifici più significativi, come la Torre della Bajona e il Palazzo De Simoni, oggi sede del municipio. Passeggiando per le vie acciottolate, come la via Roma, si possono ammirare antichi portali in legno, affreschi sbiaditi dal tempo e le tipiche case rurali valtellinesi. Da non perdere una visita al Museo Civico, che racconta la storia e le tradizioni del territorio, e alle numerose chiese, tra cui la Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio, che custodisce preziose opere d’arte.

Sport e natura in ogni stagione

Per gli amanti dello sport, Bormio è un vero e proprio paradiso. Durante l’inverno, il comprensorio sciistico di Bormio Ski offre oltre 50 chilometri di piste per tutti i livelli, inclusa la celebre pista Stelvio, una delle più tecniche e spettacolari del mondo, che ha ospitato numerose gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Con la bella stagione, il paesaggio si trasforma e apre le porte a innumerevoli attività all’aria aperta.

Il Parco Nazionale dello Stelvio diventa il regno degli escursionisti e degli amanti del trekking, con una rete di sentieri che si snodano tra boschi, laghi alpini e vette imponenti. Per gli appassionati di ciclismo, Bormio è il punto di partenza ideale per affrontare alcune delle salite più leggendarie della storia di questo sport, come il Passo dello Stelvio, il Passo Gavia e il Mortirolo, sfide epiche che attirano ciclisti da tutto il mondo.

