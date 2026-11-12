Una ricca ed intensa giornata per Believe, mercoledì 18 novembre, alla Milano Music Week 2026, pronta a svilupparsi dal mattino a notte inoltrata. Una lunga serie di appuntamenti: dai confronti ai livelli più alti sulle direzioni che sta prendendo oggi il business della Music Industry fino all’esplorazione di nuovi talenti – ed all’esibizione, in formati speciali ideati per l’occasione, di artisti di alto profilo. Un viaggio completo, ricco di sfaccettature e con un approccio a 360 gradi.

Believe, realtà globale incentrata sull’Artist Development fondata in Francia esattamente 20 anni fa, operativa oggi in oltre 50 nazioni e con una presenza consolidata e ben strutturata in Italia, è da tempo felice di collaborare con la Milano Music Week. Ancora di più lo è quest’anno, per l’opportunità di festeggiare il proprio ventennale anche a Milano, in uno degli appuntamenti più importanti e strategici per la Music Industry.

Il cuore dell’esperienza sarà Believe Is 20: Apollo Takeover, una lunga giornata all’Apollo Club Milano – snodo nevralgico della scena musicale milanese. Molti gli appuntamenti in programma.

In apertura, alle ore 17:30, Silvia Bonora (Label Manager di Bullz Records, l’etichetta di Silent Bob, Sick Budd e molti altri talenti) e Federico Maccarrone (a&r di M.A.S.T., l’etichetta discografica “in house” di Believe Italia) si confrontano in un talk con i giornalisti Marta Tripodi (Rockol) e Damir Ivic (Rolling Stone, Soundwall) su uno punto sempre più fondamentale per chiunque abbia a cuore il concetto (e la pratica) di indipendenza: Sopravvivere al mainstream. Tra illusioni, scorciatoie e consapevolezza. Il tutto nella sala d’ingresso del club di Via Borsi 9.

Alle ore 20:00 l’azione si espande, conquistando un’altra sala dell’Apollo Club, grazie a Spotlight Showcasepresentato da TuneCore (piattaforma globale leader per gli artisti che vogliono gestirsi la distribuzione in totale autonomia, da anni parte dell’universo Believe) e 3V Agency: quattro act, quattro visioni artistiche indipendenti e profondamente diverse tra loro che portano la loro musica dal vivo. 90 minuti serratissimi, senza soluzione di continuità, per scoprire live&direct nuovi potenziali protagonisti della scena artistica italiana.

Alle ore 21:30, nella Main Room dell’Apollo, il livello si alza ulteriormente e si apre il sipario su Tasting Routine w/ Sick Budd: Sick Budd, uno dei dj più solidi, talentuosi e dalla visione più matura della scena hip hop italiana, socio di lunga data di Silent Bob, presenta un appuntamento creato ed ideato ad hoc in cui la sua selezione musicale si intersecherà con interventi a sorpresa al microfono di una serie di MC da lui specificatamente invitati e selezionati per raccontare al meglio il sapore e l’attitudine suoi e della label Bullz Records, di cui è una colonna assoluta.

Da mezzanotte in poi, tocca infine a DayKoda rifinire la giornata e chiuderla in bellezza con classe ed intensità, con un dj set specificatamente legato alla release del suo nuovo album, “Blue Devil”, che conferma la sua statura come uno dei migliori talenti europei nell’intersezione tra elettronica, jazz e sperimentazione.

Ma i contenuti e i contributi in questa lunga giornata non sono finiti. Prima di Believe is 20: Apollo Takeover, Believesarà infatti protagonista anche al mattino, sempre nella giornata di mercoledì 18 novembre. Negli spazi della Fabbrica del Vapore, headquarters della MMW 2026, Sara Pedroni – Managing Director di Believe Italia e Southern Europe – parteciperà alle ore 11:00 dell’ormai tradizionale “incontro al vertice” organizzato da FIMI (assieme a lei anche le figure apicali di Sony, Universal, Warner). Successivamente Viktoria Siniavskaia, Presidente dell’intera regione EMEA (Europe, Middle East, Asia) per Believe, alle ore 12:00 sarà protagonista unica ed assoluta di un altro appuntamento FIMI ormai tradizionale: l’annuale Fireside Chat, appuntamento in cui si esplorano senza filtri scenari e prospettive della Music Industry globale, confrontandosi con veri ed indiscussi top player – quest’anno appunto è il turno di Viktoria Siniavskaia, dopo nomi come Lyor Cohen e Frank Briegmann.

Nell’arco dell’intera Milano Music Week, al di là di questa densa giornata di mercoledì 18 novembre, vari esponenti di Believe e M.A.S.T. così come l’Head Of TuneCore Italy saranno protagonisti di diversi appuntamenti, talk, workshop e showcase in giro per la città, dalla Fabbrica del Vapore e 21 House Of Stories ai Navigli fino a Linecheck.

BELIEVE IS 20: APOLLO TAKEOVER

Ore 17:30

Ingresso con prenotazione su DICE

“Sopravvivere al Mainstream. Tra illusioni, scorciatoie e consapevolezza”: talk con Silvia Bonora (Label Manager Bullz Records), Marta Blumi Tripodi (Rockol), Damir Ivic (Rolling Stone, Soundwall), Federico Maccarrone (a&r M.A.S.T.)

Dalle ore 20:00

Ingresso con prenotazione su DICE

TuneCore e 3V Agency presentano: Spotlight Showcase

Quattro visioni artistiche fieramente indipendenti, amplificate durante l’anno da TuneCore e 3V Agency, portano la loro musica dal vivo

Tasting Routine w/ Sick Budd

Sick Budd ai controlli, e molti ospiti speciali ed a sorpresa al mic per raccontare nel modo più diretto, vivido ed affilato il “sapore” di Bullz Records

DayKoda, Blue Devil dj set

Un dj set specificatamente pensato per celebrare l’uscita del nuovo album “Blue Devil”

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia