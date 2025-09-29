Fausto Leali e Franco Simone Solamente tú Io amo, spanish

Due tra le voci più amate e riconoscibili della musica italiana, Fausto Leali e Franco Simone, si uniscono in un duetto straordinario che promette di emozionare il pubblico. È disponibile da venerdì 26 settembre il nuovo singolo, “Solamente tú (Io amo – spanish version)” una collaborazione che celebra il talento, l’amicizia e la storia di due grandi artisti.

Questo singolo è un tributo non solo agli interpreti, ma anche ai suoi autori: il compositore Franco Fasano, e i compianti Italo Ianne e Toto Cutugno. “Solamente tu” è una canzone che omaggia legami fraterni e una ricca eredità musicale.

La canzone vede la partecipazione diretta di Simone, che ha curato la scrittura del testo in lingua spagnola, con l’obiettivo di mantenere l’essenza del brano originale arricchendolo con la forza e la magia di questa lingua.

Il brano fa parte del nuovo album di Franco Simone dal titolo “Dio, come amo queste canzoni” in uscita a fine novembre (Azzurra Music).

“Fausto è la più bella voce maschile della musica italiana. Ho sempre pensato questo di Leali. Duettare con lui lo considero un regalo della vita”, ha commentato Franco Simone.

