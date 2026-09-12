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FOOD NETWORK: VALENTINA PERSIA torna in cucina con ironia ne “LE RICETTE DI CASA PERSIA”

Davide Falco
By Davide Falco
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Le ricette di casa Persia
Le ricette di casa Persia

Torna “LE RICETTE DI CASA PERSIA”, Valentina Persia torna ai fornelli con il suo inconfondibile mix di ironia e spontaneità, per un nuovo viaggio alla scoperta dei sapori e delle tradizioni regionali italiane. In onda su Food Network canale 33 da sabato 12 settembre alle 17.55 e disponibile in streaming su discovery+.

Valentina Persia porterà in cucina il personaggio che ha conquistato il pubblico: la donna sexy e sicura di sé ma sempre autoironica, rivelando però il suo lato più autentico. Valentina torna tra i fornelli per esplorare le eccellenze regionali e le tradizioni culinarie italiane.

In ogni puntata realizzerà un menù ispirato a uno degli ingredienti più rappresentativi del nostro Paese: dal Limone di Sorrento, simbolo della Campania, alla Burrata di Andria, regina della Puglia, passando per il Radicchio Rosso di Treviso e molto altro ancora. Un percorso ricco di gusto che celebra i sapori, i prodotti e le tradizioni delle diverse regioni italiane.

“LE RICETTE DI CASA PERSIA” è prodotto da Colorado Film Warner Bros. Discovery. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 33. Lo speciale sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

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