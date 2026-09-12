FOOD NETWORK: VALENTINA PERSIA torna in cucina con ironia ne “LE RICETTE DI CASA PERSIA”

Torna “LE RICETTE DI CASA PERSIA”, Valentina Persia torna ai fornelli con il suo inconfondibile mix di ironia e spontaneità, per un nuovo viaggio alla scoperta dei sapori e delle tradizioni regionali italiane. In onda su Food Network canale 33 da sabato 12 settembre alle 17.55 e disponibile in streaming su discovery+.

Valentina Persia porterà in cucina il personaggio che ha conquistato il pubblico: la donna sexy e sicura di sé ma sempre autoironica, rivelando però il suo lato più autentico. Valentina torna tra i fornelli per esplorare le eccellenze regionali e le tradizioni culinarie italiane.

In ogni puntata realizzerà un menù ispirato a uno degli ingredienti più rappresentativi del nostro Paese: dal Limone di Sorrento, simbolo della Campania, alla Burrata di Andria, regina della Puglia, passando per il Radicchio Rosso di Treviso e molto altro ancora. Un percorso ricco di gusto che celebra i sapori, i prodotti e le tradizioni delle diverse regioni italiane.

“LE RICETTE DI CASA PERSIA” è prodotto da Colorado Film Warner Bros. Discovery. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 33. Lo speciale sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

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