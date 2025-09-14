19.6 C
BOLLATE

Bollate: la nuova stagione 2025/26 del Teatro LaBolla

By Tiziana Barbetta
Dopo una stagione straordinaria, che ha visto il sold out di quasi tutti gli spettacoli, si apre il sipario sulla stagione teatrale 2025/26 del Teatro LaBolla.

Quindici appuntamenti in tutto: dieci alla sera e cinque nel pomeriggio di domenica per famiglie e bambini.

Ecco soddisfatti, dunque, le tante persone che nelle ultime settimane stanno chiedendo anticipazioni del programma, a conferma che il teatro comunale è divenuto un punto di riferimento vivo e partecipato della nostra città.

Il teatro insegna ad ascoltare storie diverse, – dice l’Assessora alla Cultura e Pace Lucia Albrizioa conoscere l’altro, ad accogliere la complessità: strumenti fondamentali per coltivare una cultura di pace, in un tempo che ne ha profondamente bisogno. Per questo LaBolla non è soltanto un palcoscenico ma uno spazio pubblico di cultura, confronto e crescita per tutta la comunità. Grazie alla visione che in questi anni ho perseguito con passione e grazie alla professionalità delle mie collaboratrici dell’Ufficio Cultura, LaBolla è divenuto un importante luogo di cultura e di costruzione di comunità. Dobbiamo tutti essere orgogliosi di questo piccolo gioiellino della nostra città.”

La campagna abbonamenti partirà il mercoledì 17 settembre. Le vendite dei biglietti per i singoli spettacoli apriranno il 29 settembre.

Prevendite abbonamenti e biglietti:

online su www.ticketmaster.it

www.labollateatro.it

