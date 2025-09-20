22.9 C
MUSICA

Nine Inch Nails pubblicano la colonna sonora originale del film “Tron: Ares”

È uscito l’album “TRON: Ares (Original Motion Picture Soundtrack)”, con tutte le musiche originali dei Nine Inch Nails, via Interscope Records in tutto il mondo.

L’album segna la prima colonna sonora cinematografica realizzata dal pionieristico gruppo. 

Come opera dei Nine Inch Nails, “TRON: Ares” è un’entusiasmante deviazione dalle acclamate colonne sonore che i compagni di band Trent Reznor e Atticus Ross hanno composto col proprio nome, vincendo due Oscar, tre Golden Globe, un GRAMMY e un Emmy.

L’architettura sonora di “TRON: Ares” è composta da: synth pulsanti, texture distorte e melodie inquietanti. Non c’è nemmeno un secondo di orchestra.

Artwork
Artwork

Al contrario, l’album esplode con tutta la forza dei Nine Inch Nails, rompendo i confini e trasmettendo un senso di minaccia, malinconia e slancio, mentre l’anima analogica e il terrore digitale si scontrano.

“TRON: Ares”, l’attesissimo terzo capitolo dell’innovativo franchise di TRON, arriverà nelle sale italiane il 9 ottobre. Reznor e Ross figurano anche tra i produttori esecutivi del film.

