Gli appuntamenti dal 9 al 14 settembre allo Spirit de Milan

Settembre è il mese della ripartenza, ma allo SPIRIT DE MILAN: la musica, il cabaret e l’energia della città continuano a trovare qui la loro casa, tra applausi, sorrisi e serate indimenticabili.

La settimana si apre oggi martedì 9 settembre con il ritorno di Ca.Bar.Et Boh.Visa., lo spettacolo che da sempre rende il martedì sera allo Spirit “il più bello della settimana”. Sul palco il cast darà vita a un mix di musica e cabaret fuori dagli schemi, con ospiti a sorpresa pronti a regalare risate ed emozioni.

Mercoledì 10 settembre il palco diventa casa della creatività con Perché ci vuole orecchio – Open Mic, l’appuntamento che offre spazio a cantanti e band emergenti. Un’occasione preziosa per chi desidera farsi ascoltare in un contesto autentico, con una scaletta che mette in risalto progetti singoli e collettivi in un set acustico intimo e partecipato.

Per partecipare compilare il form: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

Giovedì 11 settembre sarà la volta di Barbera & Champagne, che accoglie lo spettacolo del menestrello Luca Maciacchini. Con il suo one man show, l’artista guiderà il pubblico in un viaggio tra cabaret milanese e canzone popolare lombarda, tra brani ironici, satira sociale e momenti teatrali capaci di evocare l’atmosfera delle antiche osterie.

Il weekend inizia venerdì 12 settembre con Bandiera Gialla, che questa settimana ci riporta direttamente negli anni Novanta grazie ai 90’s Back Live Band. Un concerto che celebra le hit di un decennio indimenticabile, tra cd, musicassette e colonne sonore entrate nella memoria collettiva. La serata continuerà con un dj set firmato Alex Biasco.

Sabato 13 settembre torna l’attesissima Holy Swing Night, che vedrà protagonisti i Milanoans insieme alla voce di Dalila Del Giudice. Un concerto che ripercorre le atmosfere della New Orleans degli anni Venti fino allo swing degli anni Quaranta, con un repertorio pensato per coinvolgere sia chi ama ascoltare che chi non vede l’ora di scatenarsi in pista. Dopo il live, il ritmo continua con lo swing dj set di Shorty Joe.

La settimana si chiuderà domenica 14 settembre con un doppio appuntamento. Alle 18:30 lo Spirit si trasformerà in un angolo di New Orleans con l’Hot Jazz Club e gli Spirit Hot Four, mentre in serata, alle 21:30, andrà in scena Give Peace a Chance, un progetto musicale – composto da Laura Fedele, Stefano Dall’Ora e Maxx Furian – nato a Piano City Milano 2024 e che intreccia brani di protesta e denuncia a composizioni originali, creando una suite di grande intensità emotiva.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

