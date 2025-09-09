Bollate: Festival della Speranza, 9 giorni di eventi

Un campanile stilizzato accanto alla sede del Comune di Bollate decorati con un fiore verde speranza: è il logo del Festival della Speranza che avrà luogo dal 21 al 29 settembre prossimi, in tutte le Parrocchie di Bollate e in altri spazi “laici” cittadini.

Si tratta di un’iniziativa nuova, che mira ad aprire le porte del Giubileo a tutta la cittadinanza.

Nasce dalla collaborazione tra le comunità parrocchiali e le istituzioni comunali con il desiderio condiviso di mettere a tema la dimensione della speranza attraverso incontri, momenti di preghiera e riflessione, musica e cultura come ispirazione. Gli eventi, ad ingresso libero, sono rivolti a bambini e ragazzi così come a giovani, famiglie e adulti di ogni età.

Il migliore invito e “guida” al Festival sono le parole del Parroco e del Sindaco.

“Spes non confundit (la speranza non delude) è il titolo della bolla con la quale papa Francesco ha indetto l’anno giubilare – dice don Alessandro. Nel caos delle nostre città, trovare dei luoghi che coltivano e infondono speranza è come scoprire delle oasi nell’aridità del deserto. Nel disordine frenetico della quotidianità che viviamo, scorgere uomini e donne capaci di gesti concreti di speranza è come riempire d’aria i polmoni dopo che si è stati troppo in apnea sott’acqua. Nella banalità delle relazioni fatte di fugaci sentimenti che si consumano, individuare la presenza di persone capaci di impegnarsi a fondo per costruire una società più giusta e una città più bella, è come intuire orizzonti più ampi capaci di credere e di scommettere sul futuro. Spes non confundit: sia questa la nostra stella polare mentre navighiamo nel mare caotico della vita”

“Il Festival della Speranza, che quest’anno prende vita per la prima volta – dicono il Sindaco Francesco Vassallo e l’Assessore alla Cultura e Pace Lucia Albrizio – nasce da un’alleanza tra istituzioni civili e comunità religiosa, ma vuole essere soprattutto un evento per tutta la città. La speranza è infatti un bisogno universale: ci accompagna nei momenti di difficoltà, ci motiva nei momenti di crescita, ci aiuta a rialzarci, a guardare avanti con fiducia e a costruire relazioni nuove, più giuste e più umane. Come Amministrazione comunale siamo lieti di sostenere questo percorso, certi che Bollate saprà accogliere il Festival con apertura ed entusiasmo, trasformandolo in un’occasione per guardare al futuro insieme. Con speranza, appunto.”

Il programma del Festival include numerose attività, abbraccia molteplici espressioni e linguaggi artistici per comunicare e far vivere la speranza attraverso esperienze e momenti di condivisione lungo tutta la settimana.

La cittadinanza è invitata.

www.comune.bollate.mi.it

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia