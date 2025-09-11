“Dritto e Rovescio” intervista al vicepremier Matteo Salvini

Torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.

Ospite della puntata sarà il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al centro di un ampio confronto sui principali temi di attualità politica e internazionale: dai nuovi interventi della Russia anche in Polonia, alla questione di Gaza, fino alle difficoltà economiche del nostro Paese tra caro vita e salari.

A seguire, spazio a un dibattito sulla privacy e la sicurezza digitale, con un focus sugli scandali legati ai siti sessisti, i cui contenuti sono stati diffusi online, aprendo interrogativi urgenti sulla tutela dei cittadini.

Tra gli ospiti anche: Andrea Delmastro Delle Vedove, Chiara Appendino e Chiara Tenerini.

