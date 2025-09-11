24.1 C
Milano
giovedì, Settembre 11, 2025
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“Dritto e Rovescio” intervista al vicepremier Matteo Salvini

Davide Falco
By Davide Falco
0
60
Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio
Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio

Torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.

Ospite della puntata sarà il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al centro di un ampio confronto sui principali temi di attualità politica e internazionale: dai nuovi interventi della Russia anche in Polonia, alla questione di Gaza, fino alle difficoltà economiche del nostro Paese tra caro vita e salari.

A seguire, spazio a un dibattito sulla privacy e la sicurezza digitale, con un focus sugli scandali legati ai siti sessisti, i cui contenuti sono stati diffusi online, aprendo interrogativi urgenti sulla tutela dei cittadini.

Tra gli ospiti anche: Andrea Delmastro Delle VedoveChiara Appendino e Chiara Tenerini.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Fiera Milano Live, biglietti omaggio per i giovani attivi per cultura e volontariato
Articolo successivo
Casa degli Artisti: talk Arte e Impresa con Antonio Calabrò
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy