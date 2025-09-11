24.1 C
Milano
giovedì, Settembre 11, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Casa degli Artisti: talk Arte e Impresa con Antonio Calabrò

Davide Falco
By Davide Falco
0
64
PRONO BLOCK 67_68, 2020, digital collage
PRONO BLOCK 67_68, 2020, digital collage

Giovedì 11 settembre, ore 18.30
Arte e Impresa. Musei d’impresa, mecenatismo e nuovi investitori culturali

Un incontro dedicato al rapporto tra arte e impresa e alle prospettive di un nuovo mecenatismo culturale, con personalità di primo piano del panorama italiano.

Interventi:

  • Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa, Fondazione Assolombarda e Gruppo Cultura d’Impresa Confindustria; componente del Consiglio Generale di Confindustria; Presidente Advisory Board Territoriale UniCredit Lombardia; Vicepresidente Centro per la Cultura d’Impresa
  • Massimo Pozzi Chiesa,  EVP del gruppo GC holding e di Italmondo spa, BOD in fondazione Pozzi Chiesa; fondatore e CEO di Sinergie Venture Srl
  • Daniele Fazio, Founder & CEO Artistinct S.r.l.

Modera Susanna Ravelli, Casa degli Artisti

L’appuntamento si inserisce nel percorso espositivo TOTEM – Ex Voto, di Alessandro Pongan che farà una breve introduzione. La mostra mette in scena un universo simbolico in cui arte, design, spiritualità e tecnologia si intrecciano in forme totemiche e votive, tra rigore geometrico e immaginazione poetica.

Segnaliamo inoltre il successivo incontro del Public Program:
Giovedì 18 settembre, ore 18.45 – Arte: Istruzioni per l’uso
Talk dedicato al ruolo dei diversi attori del sistema dell’arte – curatori, collezionisti, mecenati, galleristi e professionisti – nel sostegno e nella diffusione del lavoro artistico.

Mostra:
TOTEM – Ex Voto di Alessandro Pongan
A cura di Susanna Ravelli
1 – 19 settembre 2025 | Casa degli Artisti, Milano

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia 

Prono Alla Resistenza, 2018 pietra lavica in gabbioni di acciaio
Prono Alla Resistenza, 2018 pietra lavica in gabbioni di acciaio
Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
“Dritto e Rovescio” intervista al vicepremier Matteo Salvini
Articolo successivo
La canzone genovese in Svizzera con il recital di Buttiero e Molteni
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy