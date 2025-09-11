Casa degli Artisti: talk Arte e Impresa con Antonio Calabrò

Giovedì 11 settembre, ore 18.30

Arte e Impresa. Musei d’impresa, mecenatismo e nuovi investitori culturali

Un incontro dedicato al rapporto tra arte e impresa e alle prospettive di un nuovo mecenatismo culturale, con personalità di primo piano del panorama italiano.

Interventi:

Antonio Calabrò , Presidente di Museimpresa, Fondazione Assolombarda e Gruppo Cultura d’Impresa Confindustria; componente del Consiglio Generale di Confindustria; Presidente Advisory Board Territoriale UniCredit Lombardia; Vicepresidente Centro per la Cultura d’Impresa

Massimo Pozzi Chiesa , EVP del gruppo GC holding e di Italmondo spa, BOD in fondazione Pozzi Chiesa; fondatore e CEO di Sinergie Venture Srl

Daniele Fazio, Founder & CEO Artistinct S.r.l.

Modera Susanna Ravelli, Casa degli Artisti

L’appuntamento si inserisce nel percorso espositivo TOTEM – Ex Voto, di Alessandro Pongan che farà una breve introduzione. La mostra mette in scena un universo simbolico in cui arte, design, spiritualità e tecnologia si intrecciano in forme totemiche e votive, tra rigore geometrico e immaginazione poetica.

Segnaliamo inoltre il successivo incontro del Public Program:

Giovedì 18 settembre, ore 18.45 – Arte: Istruzioni per l’uso

Talk dedicato al ruolo dei diversi attori del sistema dell’arte – curatori, collezionisti, mecenati, galleristi e professionisti – nel sostegno e nella diffusione del lavoro artistico.

Mostra:

TOTEM – Ex Voto di Alessandro Pongan

A cura di Susanna Ravelli

1 – 19 settembre 2025 | Casa degli Artisti, Milano

