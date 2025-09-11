24.1 C
Milano
giovedì, Settembre 11, 2025
HomeRHO
RHO

Fiera Milano Live, biglietti omaggio per i giovani attivi per cultura e volontariato

Davide Falco
By Davide Falco
0
60
rho-fiera-biglietti-giovani
rho-fiera-biglietti-giovani

Dopo il successo del 2024, con 200mila spettatori nell’arco di diverse serate, a Fiera Milano Rho è partita sabato 6 settembre con la presenza di Salmo la stagione dei concerti di Fiera Milano Live.

Sono serate rivolte in particolare a un pubblico giovane, vista la presenza di molti rapper e trapper. Gli organizzatori hanno deciso di offrire alcune gratuità ai rhodensi e il Comune di Rho le ha destinate a giovani che hanno collaborato con l’Amministrazione comunale offrendo il loro tempo per eventi culturali e di volontariato.

La rassegna Fiera Milano Live prevede sei date: dopo il grande successo di “Lebonski Park”, ci sarà questa sera Emis Killa con “EM16”; Tony Boy l’11 settembre; Sfera Ebbasta & Shiva nella “SMG One Night Only” il 13 settembre; il “Gran Teatro di Ghali” il 20 settembre; gran finale con Gigi D’Agostino il prossimo 27 settembre.

Fiera Milano Live offre un’esperienza musicale all’aperto, con spazi ampi, aree relax e punti ristoro. I concerti si tengono nella nuova venue outdoor situata all’interno del complesso espositivo, a Cargo 1, con ingresso pedonale da viale delle Ferrovie.

Sul sito https://www.vivoconcerti.com/roster/fiera-milano-live/fiera-milano-live-edizione-2025 sono indicate le tipologie di biglietti disponibili.

“Anche quest’anno viene garantita una attenzione particolare ai residenti in città, rivolta soprattutto a un pubblico giovane. Insieme al collega Paolo Bianchi, abbiamo pensato di destinare gli omaggi a ragazzi e ragazze che si sono dati da fare al servizio della comunità nel corso dell’estate  – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro –. Ringraziamo Fiera Milano e gli organizzatori per questa opportunità: accanto agli spazi legati alle esposizioni si fa largo una intensa attività musicale, che richiama a Rho tantissime persone. La città cresce, attraendo diverse generazioni”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il premio Burgio “Dalla parte dei bambini”
Articolo successivo
“Dritto e Rovescio” intervista al vicepremier Matteo Salvini
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy