Spirit de Milan: appuntamenti dal 6 al 10 agosto

Mercoledì 6 agosto il pubblico sarà accompagnato in un viaggio nella storia della canzone d’autore con il concerto “Cerco l’estate tutto l’anno”: da Milano dei Gufi agli anni ’70, passando per Gaber e Jannacci, uno spettacolo che racconta la città attraverso le voci e le note di chi l’ha resa immortale.

Giovedì 7, con Barbera & Champagne, arrivano i Teka P., vera avanguardia della tradizione milanese. Tra i loro brani originali e le canzoni di mostri sacri come Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber e Dario Fo, la serata diventerà un tributo alla Milano popolare di ieri e di oggi.

Venerdì 8 agosto torna la magia di Bandiera Gialla con gli Alt@Moda, che da vent’anni portano sui palchi d’Europa e d’Oltreoceano il meglio della musica italiana in chiave dance: dagli anni ’70 ai successi di oggi, una festa senza tempo. E per chi non avrà voglia di fermarsi, a seguire il Dj Set anni 70-80-90 con Alex Biasco, per ballare fino a notte fonda.

Sabato 9 agosto la pista sarà tutta per la Holy Swing Night: protagonista Mr. Andrew con i suoi Good Guys, che tornano sul palco dello Spirit per farci rivivere l’atmosfera degli anni ’20, ’30 e ’40 con i brani del loro album Go to the dance e grandi classici del jazz e del blues. Un invito irresistibile a preparare le scarpette e lasciarsi trascinare dal ritmo swing. Dopo il concerto, il divertimento continua con lo Swing Dj Set di Mr Dewey.

La settimana si chiude in grande stile domenica 10 agosto: già dall’aperitivo l’Hot Jazz Club regalerà al pubblico un assaggio di New Orleans grazie al Roberto Beggio’s Old Style Jazz 4tet, mentre la serata si accenderà lo Spirit in Blues con Fabrizio Poggi & Band, artista di fama internazionale, nominato ai Grammy Awards e apprezzato nei più grandi festival e teatri del mondo, che con la sua armonica e la sua voce trascinerà il pubblico in un viaggio intenso e autentico attraverso il cuore del blues.

