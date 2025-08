Ancora due appuntamenti della rassegna “Organi Vespera” organizzata dagli Amici della Musica di Savigliano, che porta la musica colta tra le vette alpine e le chiese storiche del Cuneese, valorizzando straordinari strumenti a canne immersi in luoghi di grande fascino spirituale e architettonico.

Concerti che celebrano la ricchezza del patrimonio organario piemontese attraverso spettacoli di alto livello, proposti da interpreti di rilievo internazionale. Si comincia venerdì 8 agosto alle ore 21.00 a Limone Piemonte (Cn), nella suggestiva Chiesa di San Pietro in Vincoli, dove risuonerà l’organo Brondino Vegezzi Bossi del 2001.

La serata offrirà un repertorio coinvolgente grazie al duo formato da Daniela Wahler al saxofono e Thomas Haller all’organo, in un dialogo timbrico raffinato tra fiati e tastiera. Il secondo concerto si terrà sabato 9 agosto sempre alle 21.00 ad Acceglio (Cn), presso la Chiesa Parrocchiale, che custodisce un prezioso organo Francesco Vittino del 1895, perfettamente restaurato e valorizzato.

Anche in questa occasione, Wahler e Haller proporranno un programma in grado di fondere l’espressività contemporanea del saxofono con la solennità dell’organo storico. La rassegna “Organi Vespera” nasce con l’intento di far conoscere e apprezzare il vasto patrimonio organario piemontese, ponendo al centro la qualità musicale, la valorizzazione dei luoghi sacri e l’incontro tra repertori antichi e moderni.

Ogni concerto è pensato per esaltare le caratteristiche uniche degli strumenti ospitati, con programmi che spaziano dalla musica barocca a quella contemporanea. I due concerti sono gratuiti e prevedono solo una donazione volontaria a favore degli “Amici della Musica Savigliano”.

Per ulteriori informazioni sui due appuntamenti musicali “Organi Vespera 2025”, si può visitare il sito www.amicidellamusicasavigliano o contattare i numeri 3355299411 –3936899470

