La sesta tappa dell’edizione 2026/2027 di “Puro Cioccolato Festival” sarà a Monza, da giovedì 26 a domenica 29 novembre 2026, Piazza Corrobiolo si trasformerà in un teatro a cielo aperto dedicato alla dolcezza (orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 21:00).

Oltre 20 stand d’eccellenza accoglieranno maestri cioccolatieri e artigiani pasticceri provenienti da ogni angolo d’Italia e dall’estero, offrendo un viaggio multisensoriale tra profumi avvolgenti e creazioni d’autore, dove la tradizione del cioccolato sposa l’innovazione contemporanea in un’esperienza unica.

Ad orchestrare questo grande ritorno è Alfredo Orofino, il brillante imprenditore torinese celebrato come “Il Re dello Street Food” e mente creativa dell’International Street Food Festival – la più grande manifestazione itinerante d’Italia con oltre 200 tappe annuali, giunta quest’anno alla sua decima edizione.

“La ripartenza del festival è stata una scelta naturale, nata da una pressione entusiasta degli operatori. Abbiamo ricevuto richieste continue da maestri cioccolatieri che volevano tornare in piazza, confermando quanto il ‘Puro Cioccolato Festival’ sia diventato un punto di riferimento imprescindibile per il settore. Non portiamo solo cioccolato, ma un’esperienza di altissima qualità che unisce arte, cultura e il saper fare artigiano: siamo pronti a far diventare Monza, l’epicentro della dolcezza nazionale”, ha dichiarato Alfredo Orofino.

Grazie alla visione di Orofino, il Festival si conferma un appuntamento di prestigio capace di valorizzare le eccellenze del territorio. Questa sesta tappa, organizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese APA Milano – Monza e Brianza e con il patrocinio del Comune di Monza, promette di richiamare migliaia di visitatori. Non una semplice fiera, ma una festa della cultura e dell’emozione: Monza si prepara ad accogliere il tour che sta cambiando il modo di vivere il cibo di strada e l’arte dolciaria in Italia.

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