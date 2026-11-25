Fuori venerdì 27 novembre “LA FORMA DELL’ACQUA” (in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe), il nuovo progetto discografico di Mida.

L’album, composto da 10 tracce e che include anche un featuring con Mezzosangue, è disponibile in presave.

Dopo “IL SOLE DENTRO”, progetto dominato simbolicamente dal fuoco, dal calore e dall’energia, MIDA sceglie di focalizzare la propria attenzione su un nuovo elemento: l’acqua.

Essa infatti non ha una forma propria, ma si adatta a quella del contenitore che la ospita, cambia stato ma senza mai perdere la sua essenza: una qualità che diventa metafora di evoluzione e crescita.

Quello intrapreso con “LA FORMA DELL’ACQUA” è infatti un viaggio emotivo caratterizzato da ricerca personale e ascolto interiore, un percorso in cui l’istinto dell’artista cede il passo a una più profonda consapevolezza, all’introspezione e alla riflessione, esplorando l’amore e la complessità delle relazioni umane.

Le connessioni e le esperienze vissute si trasformano così in un processo evolutivo costante: proprio come l’acqua assume la forma del recipiente che la accoglie, l’individuo si modella e si trasforma attraverso gli incontri.

Tale mutamento non rappresenta una rinuncia alla propria essenza, ma costituisce una fondamentale occasione di maturazione e crescita personale.

Tracklist :

OSSIGENO ROSE NERE BLU DIAVOLO CUSTODE (feat. Mezzosangue) VATTENE LATIN LOVER VIVO O MORTO UN BEL CASINO LA FORMA DELL’ACQUA UNA STELLA IN PIÙ

MIDA incontrerà i fan in occasione di un instore tour che toccherà i Mondadori Bookstore di alcune delle principali città italiane, tra cui:

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