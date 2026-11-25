Fuori venerdì 27 novembre “LA FORMA DELL’ACQUA” (in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe), il nuovo progetto discografico di Mida.
L’album, composto da 10 tracce e che include anche un featuring con Mezzosangue, è disponibile in presave.
Dopo “IL SOLE DENTRO”, progetto dominato simbolicamente dal fuoco, dal calore e dall’energia, MIDA sceglie di focalizzare la propria attenzione su un nuovo elemento: l’acqua.
Essa infatti non ha una forma propria, ma si adatta a quella del contenitore che la ospita, cambia stato ma senza mai perdere la sua essenza: una qualità che diventa metafora di evoluzione e crescita.
Quello intrapreso con “LA FORMA DELL’ACQUA” è infatti un viaggio emotivo caratterizzato da ricerca personale e ascolto interiore, un percorso in cui l’istinto dell’artista cede il passo a una più profonda consapevolezza, all’introspezione e alla riflessione, esplorando l’amore e la complessità delle relazioni umane.
Le connessioni e le esperienze vissute si trasformano così in un processo evolutivo costante: proprio come l’acqua assume la forma del recipiente che la accoglie, l’individuo si modella e si trasforma attraverso gli incontri.
Tale mutamento non rappresenta una rinuncia alla propria essenza, ma costituisce una fondamentale occasione di maturazione e crescita personale.
Tracklist:
- OSSIGENO
- ROSE NERE
- BLU
- DIAVOLO CUSTODE (feat. Mezzosangue)
- VATTENE
- LATIN LOVER
- VIVO O MORTO
- UN BEL CASINO
- LA FORMA DELL’ACQUA
- UNA STELLA IN PIÙ
MIDA incontrerà i fan in occasione di un instore tour che toccherà i Mondadori Bookstore di alcune delle principali città italiane, tra cui:
- Milano(Via Marghera, 41) – venerdì 27 novembre alle ore 17:00;
- Torino(Piazza Castello) – lunedì 30 novembre alle ore 17:00;
- Bologna(Via Larga, 10) – martedì 1 dicembre alle ore 17:00;
- Roma(Viale Europa, 90) – mercoledì 2 dicembre alle ore 17:00;
- Napoli (Galleria Umberto I) – giovedì 3 dicembre alle ore 17:00.
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