L’arredo urbano è una questione soprattutto di decoro: gli elementi posti in spazi come piazze, parchi e strade è infatti importante che non soltanto siano funzionali e durevoli, ma anche belli.

C’è un materiale che è capace di coniugare questi aspetti come pochi, armonizzandoli: la ghisa. Parliamo di una lega metallica che vanta tanti secoli di storia alle spalle, apprezzata soprattutto per la sua versatilità, resistenza, duttilità e durezza.

A ciò si aggiunge un appeal riconoscibile e senza tempo, soprattutto nelle proposte di aziende storiche come Fonderie Lamperti: una realtà attiva dal 1908, specializzata in arredo urbano in ghisa nonché in soluzioni, realizzate sempre nello stesso materiale, per il giardino, la casa, la cucina e l’edilizia.

Un modo di intendere la ghisa, quello di Fonderie Lamperti, dove la tradizione è un vero e proprio valore aggiunto, poiché si traduce in una cura dei dettagli ai massimi livelli. Lo conferma un fattore in particolare: l’attenzione dedicata alla prevenzione della ruggine.

Perché è importante prevenire la ruggine nelle componenti dell’arredo urbano in ghisa?

La ghisa è un materiale ideale per diverse componenti dell’arredo urbano: è esteticamente gradevole, resistente agli urti come agli agenti atmosferici, non troppo costosa.

Ha però un potenziale fattore di criticità, se non adeguatamente lavorata: lasciata nuda, è soggetta alla formazione della ruggine. Un fenomeno da prevenire il più possibile poiché influisce negativamente sulla sicurezza di questi oggetti di pubblico utilizzo.

Come bisogna comportarsi, dunque, per prevenire la ruggine in un materiale come la ghisa? Lo sanno bene le aziende come Fonderie Lamperti, che sono solite applicare ai loro manufatti specifici trattamenti utili, oltre che a prevenire i possibili infortuni, a evitare eventuali cedimenti.

Un’accortezza da non sottovalutare anche per chi adopera la ghisa in ambito domestico, poiché sussistono sostanzialmente le medesime criticità.

Dalle fontane alle panchine: le soluzioni principali per l’arredo urbano in ghisa

Le soluzioni per l’arredo urbano in ghisa interessano diverse esigenze del vivere gli spazi all’aperto. Di seguito, nell’intento di “passare dalla teoria alla pratica”, vi proponiamo alcuni esempi tra i più rappresentativi:

Fontane a colonna e da parete . Alle forme classiche si affiancano i modelli legati all’identità delle città, come le vedovelle milanesi, i nasoni romani e i Torèt torinesi: oggetti quotidiani diventati ormai parte del paesaggio.

. Alle forme classiche si affiancano i modelli legati all’identità delle città, come le vedovelle milanesi, i nasoni romani e i Torèt torinesi: oggetti quotidiani diventati ormai parte del paesaggio. Panchine . La struttura in ghisa si presta a molteplici abbinamenti, come quelli ai listoni in legno, creando sedute adatte a parchi, giardini e luoghi di incontro.

. La struttura in ghisa si presta a molteplici abbinamenti, come quelli ai listoni in legno, creando sedute adatte a parchi, giardini e luoghi di incontro. Cestini portarifiuti . Le versioni con sostegno in ghisa permettono di curare anche un elemento di servizio, inserendolo con coerenza nei contesti storici.

. Le versioni con sostegno in ghisa permettono di curare anche un elemento di servizio, inserendolo con coerenza nei contesti storici. Fioriere e vasi. Ospitano il verde e contribuiscono a definire angoli e percorsi, con forme e decorazioni differenti.

Questi articoli così diversi mostrano il doppio volto della ghisa: estetico e funzionale, in grado di rendere un insieme riconoscibile e curato.

Il fascino della ghisa anche negli spazi privati

Le stesse soluzioni che abbiamo visto per l’arredo urbano trovano spazio nei giardini privati, dove una fontana o una panchina creano un richiamo con le atmosfere familiari, complice l’innata dimensione conviviale: la stessa che si può percepire in piazze e parchi cittadini.

La ghisa permette così di portare tra le mura domestiche una dimensione che appartiene alla memoria di molti e per questo ancora più preziosa

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