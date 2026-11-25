Legendary Entertainment, Passion Pictures e Sony Music Vision hanno annunciato WHEN THE WALLS CAME DOWN, il documentario lungometraggio sul leggendario concerto di Bruce Springsteen e della The E Street Band del 1988 a Berlino Est – uno degli spettacoli di maggior impatto culturale della band.

Il film è prodotto da James Marsh in qualità di produttore esecutivo, prodotto da Passion Pictures e diretto e prodotto da Nicholas de Taranto e Danielle Peck.

Il documentario propone interviste approfondite con Bruce Springsteen, Jon Landau e i membri della E Street Band, tra cui Roy Bittan, Patti Scialfa, Stevie Van Zandt e Max Weinberg.

Il racconto include inoltre filmati d’archivio inediti, documenti originali della Stasi – la polizia segreta della DDR – relativi alla band e testimonianze di ex cittadini della Germania Est che assistettero al concerto nel 1988.

Quell’estate, mentre la Guerra Fredda era ancora in pieno svolgimento, Springsteen e la E Street Band si esibirono davanti a circa 300.000 giovani della Germania Est, in un concerto travolgente e dal forte significato politico.

Si tratta ancora oggi del più grande concerto mai tenuto da Springsteen e dalla sua band. Per un’intera generazione cresciuta sotto un regime comunista fortemente repressivo, quell’evento rappresentò un importante stimolo al cambiamento e contribuì ad alimentare il desiderio di libertà.

L’anno successivo, molti di quei giovani sarebbero stati tra i protagonisti delle manifestazioni che portarono alla caduta del Muro di Berlino.

Ripercorrendo la prima visita di Springsteen a Berlino Est nel 1981 fino al concerto del 1988, WHEN THE WALLS CAME DOWN racconta la storia di come si realizzò quella notte straordinaria e del profondo impatto che ebbe successivamente.

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