Spirit de Milan ad agosto è aperto per ferie! Tutti gli appuntamenti del mese.

Quando Milano si svuota e le giornate d’agosto si allungano pigre e luminose, lo SPIRIT DE MILAN (Via Bovisasca, 59 – Milano) rimane fedele al suo spirito: anche quest’anno è aperto per ferie, per trasformarsi nell’oasi dove chi resta in città può trovare ristoro, freschezza e tanta musica dal vivo.

Le serate continuano a brillare sotto le travi delle Cristallerie Livellara, tra swing, jazz, blues, cabaret e danze che scaldano il cuore.

Il mese si è aperto con il ritmo contagioso di Bandiera Gialla, che venerdì 1 agosto ha visto protagonisti i Dance Angels, e prosegue sabato 2 con una nuova esplosione di swing firmata dagli Hot Crystal Rhythmakers per le nostre indimenticabili Holy Swing Night.

La domenica, come da tradizione, si comincia già dall’aperitivo con l’Hot Jazz Club, questa volta insieme ai Dixie Blue Blowers, per poi proseguire con un concerto speciale: “Sotto il rumore”, un intreccio unico di musica, poesia e teatro.

Agosto allo Spirit è un viaggio che alterna emozioni e stili diversi: il martedì resta fisso l’appuntamento con Ca.Bar.Et Boh.Visa., nella sua versione estiva, tra risate, musica e ospiti a sorpresa; il mercoledì, il palco si colora di sonorità diverse, dal tango raffinato del trio Sonder Tango (mercoledì 13) alla musica irlandese dei Talamh (mercoledì 27).

I giovedì sono invece dedicati al nostro Barbera & Champagne, con ospiti che spaziano dalla tradizione meneghina dei Teka P. fino alla poesia musicale di Claudio Sanfilippo (giovedì 21).

Non mancano i grandi eventi del fine settimana: ogni venerdì la pista si infiamma con Bandiera Gialla, che quest’estate ospiterà band come Alt@Moda (8 agosto), i Blow in una travolgente edizione di Ferragosto (15 agosto), Anima Beat (22 agosto) e i nostri amici Mary & The Quants (29 agosto).

I sabati, invece, restano consacrati alle Holy Swing Night, che porteranno sul palco band straordinarie come Mr. Andrew & The Good Guys, GarlaJazz feat. Paolo Tomelleri, Calabrò e i Colibrì e i frizzanti Night Stompers a chiudere il mese.

Le domeniche sono sempre un piccolo festival a sé: dall’Hot Jazz Club con formazioni come lo Spirit Hot Four (24 agosto) e il quartetto di Roberto Beggio (10 agosto), fino alle serate blues che regalano emozioni senza tempo, come lo Spirit in Blues con Fabrizio Poggi & Band (10 agosto) e con il Leo Ghiringhelli Power Trio (31 agosto).

Così, tra swing, blues, cabaret e musica che abbraccia generi diversi, agosto allo Spirit de Milan diventa un rifugio per chi resta in città: un luogo dove vivere la bellezza di una Milano più silenziosa, ritrovare la magia delle sere d’estate e scoprire, sera dopo sera, che anche in agosto il cuore della città continua a battere forte.

Il programma completo degli eventi di agosto è disponibile al seguente link: https://spiritdemilan.it/calendario-agosto-2025/.

