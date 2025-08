Chiusura di una rampa lungo la SP ex SS 35 “dei Giovi”

Si comunica la chiusura della rampa di immissione sulla carreggiata della SP ex SS 35 Nord “Dei Giovi” Milano-Meda direzione Milano, in corrispondenza del km 130+100, dalle ore 7 del 04/08/2025 alle ore 18 del 06/08/2025, al fine di consentire l’approntamento dei cantieri per lavori nel Comune di Cormano.

