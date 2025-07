“Una notte eterna”, il nuovo singolo del cantautore Andrea Petrucci

Caratterizzato da sonorità pop dance, “Una notte eterna” (TuneCore) è un brano che segna una rinascita personale e artistica, un inno alla leggerezza e alla felicità riscoperta dopo un periodo complicato e difficile.

Andrea Petrucci racconta una storia sincera, celebrando la libertà di essere se stessi, senza etichette e senza mettersi in competizione con gli altri.

Una traccia che sprigiona vitalità e voglia di ripartire.

«“Una Notte Eterna” è il mio nuovo brano, un’esplosione di energia nata dal mio desiderio di rinascita dopo anni problematici legati alla mia vita privata – afferma ANDREA PETRUCCI –. Avendo riscoperto più volte il senso della vita vera, ho deciso di raccontare, prima di tutto a me stesso, una storia semplice e felice. Per me, la semplicità è sempre stata la via più vicina al divino; più le cose sono complicate, più ci si allontana. L’importante è fare festa ed essere felici».

