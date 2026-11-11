La proiezione del film del 1923, restaurato nel 2026 da MicLab di Cineteca Milano, sarà accompagnata da una partitura originale composta da Gino Lucente. Un nuovo appuntamento nel percorso di ricerca condiviso tra Cineteca Milano e Casa degli Artisti, nato durante la residenza dell’artista e dedicato alle relazioni tra cinema, musica e arti visive.

Domenica 15 novembre, alle ore 17.00, il MIC – Museo Interattivo del Cinema di Cineteca Milano presenta Messalina (Italia, 1923), il film diretto e sceneggiato da Enrico Guazzoni, in una nuova versione restaurata nel 2026 da MicLab di Cineteca Milano. A restituire oggi una diversa dimensione di fruizione a questa importante opera del cinema italiano delle origini sarà anche la composizione musicale originale di Gino Lucente, eseguita dal vivo e concepita appositamente per la proiezione.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di collaborazione tra Cineteca Milano e Casa degli Artisti, sviluppato a partire dalla residenza che Gino Lucente ha condotto negli atelier di via Tommaso da Cazzaniga nel 2024/2025. Un’esperienza di ricerca prolungata, durante la quale l’artista ha approfondito il rapporto tra suono, immagine e narrazione, facendo del cinema un territorio di sperimentazione e di confronto tra linguaggi.

La collaborazione, coordinata da Lorenzo Vatalaro, ha dato vita a un percorso condiviso che ha attraversato diverse esperienze di sonorizzazione e rielaborazione audiovisiva, da Il carretto fantasma a The Lodger, da Aelita a La sposa della tempesta, fino a progetti come Sagra e DUéL.

Con Messalina, il percorso prosegue attraverso una nuova composizione che si confronta con un’opera di particolare complessità visiva e narrativa, confermando il cinema muto come uno spazio aperto alla reinvenzione sonora e alla sperimentazione contemporanea.

La partitura originale composta da Gino Lucente nasce da un confronto diretto con il film e con la sua particolare costruzione visiva e narrativa. Non si tratta di un accompagnamento che si limita a sottolineare le immagini o a scandire gli sviluppi della vicenda, ma di una composizione concepita come un percorso espressivo autonomo, capace di entrare in relazione con le atmosfere, i personaggi e le tensioni del racconto. La musica interviene così sulla percezione delle immagini, ne amplifica le suggestioni e ne restituisce una lettura contemporanea, facendo della proiezione un’esperienza in cui il linguaggio cinematografico e quello musicale si incontrano senza perdere la propria specificità.

Alla composizione di Lucente collaborano Raffaele Brancati e Cecilia Uberti Foppa.

INFORMAZIONI

Film: Messalina

Regia e sceneggiatura: Enrico Guazzoni

Anno: 1923

Paese: Italia

Durata: 128 minuti

Formato: bianco e nero, viraggi e imbibizioni

Restauro: 2026, MicLab di Cineteca Milano

Musiche originali: Gino Lucente, con la collaborazione di Raffaele Brancati e Cecilia Uberti Foppa

Data: domenica 15 novembre 2026

Orario: ore 17.00

Luogo: MIC – Museo Interattivo del Cinema, Cineteca Milano

Indirizzo: viale Fulvio Testi 121, Milano

Ingresso: Biglietti 5€, con Cinetessera 3€

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