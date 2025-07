Elena Andreoli: da Dario Fo e Franca Rame a Massimo Recalcati

Debutterà in prima assoluta giovedì 10 luglio, evento inaugurale della 62ª edizione del Festival di Cervo (Imperia), la performance teatrale La forza del desiderio, che vedrà protagonisti lo psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati e l’attrice Elena Andreoli.

Basato su Amen, il primo testo scritto da Recalcati appositamente per il teatro, lo spettacolo vede il ritorno sulle scene di Elena Andreoli, che negli anni Novanta ha girato l’Italia calcando i palcoscenici accanto a due mostri sacri come Dario Fo e Franca Rame (insieme alla quale è stata a lungo coprotagonista in L’Eroina e Grasso è bello) e che ha lavorato anche con Carmelo Bene.

Afferma Elena Andreoli: «In questo spettacolo interpreterò tutti e tre i personaggi creati da Recalcati. Per una curiosa coincidenza del destino, queste figure mi sono particolarmente familiari…».

Un (triplo) ruolo impegnativo, come si vede, che però non spaventa l’attrice milanese: Elena Andreoli, infatti, è capace di passare con disinvoltura dal registro brillante a quello drammatico, dai toni ironici a quelli più intimi e delicati.

Eclettica e versatile, vedremo Elena anche sul grande schermo: in autunno, infatti, uscirà Stella Gemella del regista Luca Lucini, commedia (nel cast figurano come protagoniste Margherita Buy e Laura Morante) in cui Andreoli è una cantante jazz alle prese con un brano da lei stessa composto.

Elena è anche una sofisticata e brillante cantante jazz: dopo i due sold-out fatti registrare lo scorso anno, sarà di nuovo in concerto nel foyer del Teatro degli Arcimboldi di Milano il prossimo 26 ottobre con il suo sestetto e con il grande clarinettista Paolo Tomelleri nell’ambito del festival internazionale JAZZMI.

In questa occasione Andreoli presenterà il suo album d’esordio, che affonda le radici nello swing ed è un’appassionata dichiarazione d’amore per il jazz.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia