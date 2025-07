Supertramp: “Crisis? What Crisis?” e “Crime Of The Century”, 50th Anniversary

Pubblicato originariamente il 25 ottobre 1974, “Crime Of The Century” è il terzo album dei Supertramp che ha disegnato la fisionomia di un’epoca, regalando alla band un successo mondiale e portandola per la prima volta nella Top 5 del Regno Unito e nella Top 40 della Billboard statunitense.

Mentre l’album accresceva la popolarità della band, i Supertramp scrissero e registrarono “Crisis? What Crisis?“, pubblicato il 28 novembre 1975, 13 mesi dopo “Crime Of The Century“.

A 50 anni dall’uscita di questi dischi è impossibile ignorare l’influenza e l’impatto che hanno avuto nella storia della musica contemporanea.

‘Crime Of The Century‘ è una pietra miliare del prog rock, uno dei più grandi dischi di tutti i tempi. È classificato al numero 108 delle World Critic Lists (che comprende i 200 migliori album di tutti i tempi secondo famosi critici rock e DJ) ed è a ragione incluso nei “Greatest Albums Of All Time” di riviste come Rolling Stone, Classic Rock e Prog Magazine.

Entrambi i progetti discografici hanno venduto milioni di copie e sono stati certificati Diamond, Platinum e Gold in diversi paesi, confermando l’influenza e l’impatto dei Supertramp sul corso della musica rock.

Con la supervisione della band e del co-produttore Ken Scott, le ristampe celebrative sono state rimasterizzate in versione half-speed da Miles Showell presso gli Abbey Road Studios. Entrambe le uscite sono previste per il 29 agosto ma già disponibili in preordine qui.

Crime of the Century

“Crime Of The Century” seguì l’uscita dell’album di debutto “Supertramp” del 1970 e di “Indelibly Stamped” del 1971, entrambi dallo scarso riscontro commerciale.Può essere difficile crederlo, ma anche “Crime Of The Century” non ebbe un successo immediato.

Crisis? What Crisis?

‘Crisis? What Crisis?‘ fu concepito, scritto e registrato nel periodo più impegnativo della carriera dei Supertramp. Erano in tour negli Stati Uniti quando Roger si ruppe il polso e i concerti furono interrotti.

Scrivere e registrare un nuovo album divennero l’unica opzione possibile. La band partì rimaneggiando materiali esclusi da Crime Of The Century ed integrandoli con nuove composizioni.

