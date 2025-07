Spirit de Milan: prossimi appuntamenti

Tra il profumo delle luci calde, il sapore di una birra bevuta sotto le stelle e la musica che vibra dalle travi delle ex Cristallerie Livellara, la settimana dal 22 al 27 luglio promette nuove emozioni, ritmi coinvolgenti e sorprese da non perdere.

Dopo la pausa di lunedì, oggi martedì 22 luglio si torna sul palco con la versione estiva di Ca.Bar.Et Boh.Visa., una delle serate più amate dello Spirit. Protagonisti e ospiti a sorpresa si alterneranno sul palco per una serata di cabaret e varietà, dove le risate si intrecciano alla musica e all’improvvisazione.

Mercoledì 23 luglio sarà il momento di Perché ci vuole orecchio – Open Mic, l’appuntamento dedicato a musicisti emergenti e progetti acustici. Non una jam session qualsiasi, ma uno spazio pensato per valorizzare chi ha qualcosa da dire (e suonare), tra set acustici e performance curate in ogni dettaglio. Il palco sarà allestito per offrire il miglior supporto possibile, pronto ad accogliere pianisti, chitarristi, fiati e voci in cerca del loro momento sotto i riflettori.

Dopo un giovedì di pausa, venerdì 25 luglio si torna a ballare con una nuova esplosiva edizione di Bandiera Gialla, questa volta con i Mary & The Quants, una formazione milanese ispirata alle sonorità dei mitici anni Sessanta (e oltre), già protagonisti del programma radiofonico “Sessanta mi dà tanto” in onda ogni venerdì alle 19 su Spiritophono. La festa continua con il DJ set di Alex Biasco e il meglio della musica anni ’70, ’80 e ’90.

Sabato 26 luglio sarà all’insegna dello swing con una serata speciale della rassegna Holy Swing Night. Sul palco Soprano Summit, omaggio alla leggendaria esperienza del “Soprano Summit” di Bob Wilber e Kenny Davern per una notte di jazz. A seguire, si continua a ballare con il DJ set di Mister Dip.

La domenica dello Spirit inizia alle 18.00 con l’aperitivo musicale dell’Hot Jazz Club, che porta un angolo di New Orleans nel cuore di Milano grazie agli Spirit Hot Four e al loro irresistibile repertorio di jazz classico. E per chiudere la settimana in bellezza, la sera si accendono le luci su un nuovo appuntamento con Spirit in Blues.

Si apre con una lezione gratuita di blues dance per tutti, condotta dai Blues Ravers, per proseguire con la musica di Ellis Hooks & Chris Bergson, due nomi di punta della scena soul e blues internazionale. Insieme regalano un live esplosivo, che rievoca le vibrazioni di Otis Redding, BB King e Hubert Sumlin.

