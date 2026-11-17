Dal 17 al 22 novembre | sala Bausch

PARLA, CLITEMNESTRA!

Di Lea Barletti, regia Werner Waas, con Lea Barletti e Gabriele Benedetti. Produzione Barletti/Waas

La compagnia Barletti/Waas, formata da Lea Barletti e Werner Waas, va in scena dalla fine degli anni ’90 in Italia, e dal 2012 in Germania, a Berlino. Tornano all’Elfo dopo il successo del Monologo della Madre (2020) della stagione 23/24. Parla, Clitemnestra! debutta nel 2022, interpretato da Gabriele Benedetti insieme a Lea Barletti.

Clitemnestra è uno dei tanti ‘danni collaterali’ della Storia degli uomini, nello specifico la guerra di Troia, con i suoi eroi (maschi) – perdenti o vincitori che siano – e le sue vittime sacrificali (donne, bambini) che assurgono agli onori di quella stessa Storia per lo più grazie al proprio sacrificio (Ifigenia, per esempio), allo ‘scandalo’ della propria ribellione a leggi ingiuste (Antigone), al proprio mettersi violentemente (mostruosamente) fuori dal consesso umano e dal ruolo loro assegnato in tale consesso (Medea). Per il resto, le donne, non sono ‘soggetti’, non lasciano tracce: non fanno la Storia.

Clitemnestra, nota prima come moglie fedifraga e assassina di Agamennone, poi in quanto vittima del matricidio che il figlio Oreste compirà per vendicare la morte del padre, non merita invece che le si intitoli una tragedia. La sua storia? Non pervenuta. Urge dunque far parlare Clitemnestra, e ascoltarla. Intrappolata in un ruolo, in un nome, in un ‘destino’, in un personaggio, cerca un’altra via, un’altra possibile rappresentazione di sé stessa, un’altra storia. Ed è in quanto ‘soggetto imprevisto’ (secondo la definizione di Carla Lonzi) che Clitemnestra prende finalmente parola.

Il suo antagonista, Agamennone, è anche lui intrappolato in un ruolo, in un nome, in un

personaggio. Fin quando Clitemnestra e Agamennone non deporranno definitivamente le maschere, i ruoli, che il patriarcato ha loro cucito addosso, nessun dialogo e nessun vero cambiamento saranno possibili. Un ‘nuovo inizio’ sarà possibile solo se lei, Clitemnestra, la donna, sarà finalmente soggetto e se, ancora parafrasando Lonzi, Agamennone accetterà di ripercorrere tutta la strada sin dall’inizio con lei accanto in quanto soggetto.

Questa è l’unica certezza cui, attraverso un percorso pieno di dubbi e domande, giungerà

Clitemnestra. Ma Agamennone, da parte sua, è pronto?

Teatro Elfo Puccini, sala Bausch, corso Buenos Aires 33, Milano

Orari: Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato ore 19.15 | domenica ore 15.00

Prezzi: intero € 34 | <30 anni € 16 | >65 anni € 25 | online da € 16,50

Biglietteria: tel. 02.0066.0606 – biglietteria@elfo.org – whatsapp 333.20.49021

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