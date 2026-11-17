Garantire la continuità delle cure attraverso un uso appropriato delle risorse è la sfida che i Sistemi si trovano ad affrontare data la disponibilità limitata di immunoglobuline. In questo contesto, l’innovazione farmacologica offre risposte sempre più mirate ai bisogni dei pazienti.

Le immunoglobuline sono farmaci plasmaderivati essenziali per il supporto e la regolazione del sistema immunitario, impiegati nel trattamento delle immunodeficienze e di numerose patologie neurologiche e autoimmuni. Poiché derivano da una risorsa biologica limitata, è fondamentale garantirne un uso appropriato e responsabile.

Per favorire l’identificazione di strumenti appropriati all’uso responsabile delle risorse, Cencora ha ideato tre appuntamenti regionali in co-creazione con Cittadinanzattiva, realizzati con il contributo non condizionato di argenx Italia. Gli spunti emersi dagli incontri

in Lazio, Lombardia e Veneto confluiranno in un documento di posizione, che sarà presentato durante un evento nazionale previsto per gennaio 2027.

Il secondo appuntamento regionale, dal titolo “L’uso sostenibile e appropriato delle immunoglobuline in Regione Lombardia”, si è tenuto oggi a Milano. Istituzioni, associazioni di pazienti, clinici e stakeholder sanitari locali si sono confrontati su come garantire cure appropriate alle persone con immunodeficienze e patologie immunomediate, tra cui la polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP).

L’evento ha ricevuto il patrocinio di Regione Lombardia, SITHA Società Italiana di Health Technology Assessment, CIDP Italia APS – Associazione italiana dei pazienti di neuropatie disimmuni e UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare Onlus.

In generale, a livello di tutte le regioni italiane, la domanda è in crescita conseguentemente

all’ampliamento dei pazienti eleggibili, delle indicazioni cliniche, dell’utilizzo continuativo delle IVIg e dell’uso off-label.

In Regione Lombardia, seconda tappa del progetto, si è aperto un dibattito focalizzato essenzialmente su tre temi: la crescita della domanda di immunoglobuline a fronte di un’offerta rigida; la disponibilità dell’innovazione farmacologica, la continuità e l’appropriatezza d’uso; la CIDP, tra le principali indicazioni neurologiche per questi trattamenti.

“Garantire ai cittadini lombardi l’accesso alle cure di cui hanno bisogno è la priorità da cui partire. La crescita della domanda di immunoglobuline ci impone però di guardare anche al futuro, lavorando su una programmazione sempre più efficace e su un utilizzo appropriato

delle risorse – ha commentato Luca Marrelli Componente III Commissione Sanità, Consiglio Regionale della Regione Lombardia. – Significa assicurare le immunoglobuline ai pazienti per i quali sono indispensabili e, dove le evidenze scientifiche e le condizioni cliniche lo consentono, favorire il ricorso alle alternative terapeutiche disponibili. È un equilibrio necessario per tutelare insieme la qualità dell’assistenza, i bisogni dei pazienti e la sostenibilità del sistema sanitario regionale”



Il trend si conferma nell’impiego delle immunoglobuline in diversi ambiti terapeutici, spesso

nell’ambito di trattamenti continuativi e di lungo periodo.

In questo scenario, la disponibilità di alternative terapeutiche efficaci può contribuire a un utilizzo più sostenibile delle risorse, preservandone l’impiego per le indicazioni in cui rappresentano un’opzione essenziale e non sostituibile.

“La programmazione sanitaria deve partire dai bisogni delle persone. Per Cittadinanzattiva questo significa garantire equità nell’accesso alle cure e continuità terapeutica, soprattutto per chi convive con malattie rare e autoimmuni. Le immunoglobuline rappresentano una risorsa essenziale, ma la loro disponibilità limitata e le differenze nell’autosufficienza tra i territori continuano a rappresentare una criticità per i pazienti”, dichiara Giuseppe Natoli, Segretario Cittadinanzattiva Lombardia.

“Di fronte a una domanda in crescita e alle difficoltà di approvvigionamento, è fondamentale evitare che siano i cittadini a pagarne le conseguenze, con ritardi o interruzioni dei trattamenti. Per questo è necessario rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio, una gestione appropriata delle risorse disponibili, valorizzando, quando presenti e clinicamente indicate, anche le alternative terapeutiche che possono liberare risorse.”

Dal confronto è emerso il ruolo dell’innovazione terapeutica, anche nella CIDP, per una gestione più sostenibile delle immunoglobuline. L’obiettivo è preservare la disponibilità delle

immunoglobuline per le patologie in cui restano essenziali e non sostituibili.

“È sempre più evidente il divario strutturale tra una domanda in costante crescita e l’attuale capacità di raccolta e frazionamento del plasma – ha dichiarato Pietro Emiliano Doneddu, Ricercatore, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università Humanitas, Milano.

“Quando la disponibilità non è sufficiente, le conseguenze per i pazienti sono concrete: nelle immunodeficienze l’interruzione del trattamento espone al rischio di infezioni gravi, mentre nelle neuropatie immunomediate come la CIDP può causare ricadute e un peggioramento funzionale, talvolta non del tutto reversibile. Per questo l’uso delle immunoglobuline deve seguire criteri rigorosi di appropriatezza e, nelle patologie in cui la ricerca ha reso disponibili alternative terapeutiche efficaci, è importante che queste possano essere considerate per aiutare a garantire la sostenibilità del sistema.”

Nel 2024 la Lombardia ha registrato una domanda complessiva di circa 1,125 milioni di grammi, in aumento dell’8,4% rispetto al 2023. “Nel 2024, in Lombardia, il sistema di conto-lavorazione del plasma ha assicurato il 51% della domanda complessiva regionale di immunoglobuline, a fronte di una media nazionale del 59%. La quota restante del fabbisogno viene quindi soddisfatta attraverso altri canali di approvvigionamento, compreso

il ricorso al mercato, rendendo ancora più importante una programmazione attenta e tempestiva – afferma Erica Daina, Responsabile del Centro di Coordinamento della Rete per le malattie rare della Regione Lombardia, Istituto “Mario Negri” IRCCS di Bergamo. – In questo scenario diventa fondamentale pianificare con anticipo, tenere d’occhio i consumi e promuovere un uso mirato dei trattamenti, così da non lasciare senza cure i pazienti che ne hanno bisogno. Quando si parla di malattie rare, questo impegno si lega a un progetto più grande: migliorare la rete sanitaria della regione, far collaborare meglio i medici e integrare le terapie innovative con le risorse attuali”

In Europa, entro il 2028 è previsto un incremento della domanda di immunoglobuline del

37% rispetto ai livelli attuali.

In questo scenario, il raggiungimento del target di autosufficienza fissato al 90% 11 , 12 richiederà volumi di raccolta e produzione significativamente maggiori, rendendo ancora più strategica una programmazione efficace dei fabbisogni.

“Per rispondere alle richieste europee di autosufficienza per i singoli Paese e a cascata per le singole regioni, risulterà sempre più strategico il ricorso a terapie farmacologiche, laddove esistano e risultino clinicamente appropriate. iii Questa soluzione, ancora in larga parte poco esplorata, potrebbe aiutare a ridurre la pressione sulla limitata disponibilità di immunoglobuline – ha commentato Fabrizio Celia, General Manager argenx Italia a margine dell’evento. – In questa prospettiva, le linee di indirizzo AIFA su criteri di allocazione e strategie da implementare in relazione alla differente disponibilità di immunoglobuline umane suggeriscono, nei periodi di carenza, il ricorso a soluzioni terapeutiche alternative, quando disponibili e clinicamente appropriate.

Questo approccio potrebbe offrire benefici soprattutto nelle patologie che comportano un maggiore impiego di immunoglobuline e per le quali sono disponibili valide, efficaci e sicure innovazioni terapeutiche alternative”.

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