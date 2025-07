Petra canta Brecht, omaggio a Milva. Il 7 luglio a Milano

La cantante Petra Magoni e il pianista Andrea Dindo, in concerto al Teatro Menotti (Palazzo Sormani), renderanno omaggio a Milva con un repertorio di brani scritti da Bertolt Brecht, Kurt Weill e Hanss Eisler Il Teatro Menotti (Palazzo Sormani) di Milano, lunedì 7 luglio alle 19:30, sarà la cornice di Petra canta Brecht – Omaggio a Milva, concerto realizzato con la produzione di Reggio Iniziative Culturali.

La cantante Petra Magoni e il pianista Andrea Dindo condivideranno il palco per un tributo alla “Pantera di Goro”, famoso soprannome di Milva, una fra le cantanti italiane più iconiche degli ultimi cinquant’anni, che incontrò una figura leggendaria del teatro come Giorgio Strehler.

Da lì nacque un felice sodalizio artistico che vide protagonista la “Rossa” (altro soprannome di Milva) nell’interpretazione de “L’Opera da Tre Soldi” di Kurt Weill, autore delle musiche insieme a Bertolt Brecht e Hanss Eisler, su libretto dello stesso Brecht. Petra canta Brecht – Omaggio a Milva è un toccante viaggio in parole e note, volto a entrare nei meandri più reconditi di un’umanità desiderosa di emancipazione. Una denuncia in musica narrata e descritta da due artisti dall’animo nobile, da cui emerge l’urgenza del poeta e drammaturgo tedesco Brecht di condannare una società caratterizzata da una totale assenza di valori

morali e contraddistinta da una violenza inaudita.

Istintiva, esplosiva, particolarmente eclettica e sensibile, ispirata dalla sua proverbiale autenticità interpretativa e guidata da una fervida immaginazione musicale, Petra Magoni è una fra le cantanti italiane più talentuose e affermate degli ultimi vent’anni. Al Jarreau, Chano Dominguez, Claude Salmiéri, Vincent Beer-Demander, Paolo Fresu, Ares Tavolazzi, Nicola Stilo, Peppe Servillo, Paolo Benvegnù, Francesco Bearzatti, Morgan, Mario Biondi, Joe Barbieri e Mauro Ottolini sono solo alcuni dei musicisti di grande valore con i quali ha condiviso e condivide i palchi nazionali e internazionali più prestigiosi, in Paesi come

Germania, Spagna, Francia, Svizzera, Austria, Romania, ovviamente Italia e molte altre nazioni ancora.

Andrea Dindo è un eccellente pianista dalla rigorosa formazione accademica, dalla tecnica sopraffina e notevole eleganza interpretativa, nonché stimato direttore d’orchestra in Italia e all’estero. Pur provenendo da un ambiente profondamente legato alla musica colta, è assai interessato all’esplorazione di territori stilistici differenti. Nell’arco della sua carriera ha calcato il palco con numerosi musicisti e, artisti in generale, di levatura nazionale e mondiale, come Félix Ayo, Leo Nucci, Alessandro Carbonare, Renato Bruson, Andrea Griminelli, András Adorján, Ingo Goritzki, Enrico Dindo, Gabriele Pieranunzi, Alessandro

Corbelli, Roberto Cominati, Marco Rizzi, Aldo Ceccato, Tatjana Vassiljeva, Carla Fracci e tanti altri ancora.

Fuori dai confini nazionali si è esibito a tutte le latitudini, come ad esempio in Francia, Stati Uniti, Giappone, Inghilterra, Argentina, Uruguay, Cina, Oman.

Un concerto arricchente non solo sotto l’aspetto artistico, ma anche dal punto di vista umano. Uno spettacolo improntato su temi delicatissimi, trattati cento anni fa, ma incredibilmente attuali.

Informazioni concerto

https://www.teatromenotti.org/evento/petra-magoni-canta-brecht.aspx

https://www.facebook.com/teatromenotti?locale=it_IT

https://www.instagram.com/teatromenotti/

https://www.kinomusic.it/concerti/ (7 LUGLIO – Petra Magoni – lunedì, Milano – MI)

