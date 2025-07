ECO_Festival Mobilità sostenibile e città intelligenti

È stato presentato a Roma, presso la sede nazionale di ANCI, ECO Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti – in programma il 16 e 17 settembre 2025 nel Centro Congressi di Piazza di Spagna – l’evento che fa il punto sullo stato dell’arte della transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci nel nostro Paese.

Giunto alla terza edizione, ECO intende coinvolgere i principali attori pubblici e privati nel settore della mobilità sostenibile, analizzandone ogni declinazione: infrastrutture, servizi, mobilità elettrica, innovazione, logistica, intermodalità, economia circolare, governance, salute e sicurezza, educazione e cultura ambientale, riforestazione urbana. Le città intelligenti non sono da intendersi, infatti, nella semplice accezione di smart city, ma come un unico sistema basato su politiche e servizi per la salute e il benessere dei cittadini e delle imprese.

Nel corso dell’evento si svolgeranno incontri e interviste che metteranno a confronto i rappresentanti del mondo politico, istituzionale, accademico e imprenditoriale. Il pomeriggio del 16 settembre saranno organizzati tavoli di lavoro che vedranno protagonisti esperti e istituzioni, cui saranno invitate le aziende che vogliono operare in modo sostenibile.

Tra i rappresentanti delle istituzioni che hanno già confermato la propria partecipazione all’evento: il Presidente Commissione per l’ambiente, il clima e la sicurezza alimentare Parlamento Europeo Antonio Decaro, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Viceministro alle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il Viceministro all’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava, il Presidente ANCI Gaetano Manfredi, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Dopo la survey dello scorso anno sui giovani e la mobilità sostenibile, a settembre ECO porterà i risultati di una ricerca realizzata dall’Istituto Piepoli sui temi della mobilità sostenibile e delle città intelligenti. L’indagine coinvolgerà un campione rappresentativo di 1.000 soggetti maggiorenni a cui verranno sottoposte domande sulle abitudini di spostamento, sulla consapevolezza dell’impatto ambientale delle proprie abitudini, sulla pluralità tecnologica, sull’economia circolare e sull’impatto dell’IA nel mondo della mobilità e dei trasporti. L’indagine permetterà inoltre di realizzare l’indice della mobilità sostenibile dei cittadini italiani.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Vito Parisi, Vicepresidente ANCI, Sindaco di Ginosa, delegato trasporto pubblico locale, traffico urbano e mobilità ANCI, Eugenio Patanè, assessore alla mobilità del Comune di Roma, Maria Giaconia, Direttore Operations Regionale di Trenitalia, Simone Tripepi Head of Charging Point Operator Italy Enel, Simona Fontana, direttore generale CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), Marcello Di Caterina Vicepresidente e Direttore Generale ALIS Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, Sara Merigo, Amministratrice Delegata Istituto Piepoli.

Grazie anche al patrocinio di ANCI, ECO ospiterà le buone pratiche e le esperienze che gli enti locali stanno mettendo in campo per favorire una transizione ecologica efficace.

“La transizione verso una mobilità sostenibile non è più un orizzonte teorico, ma una sfida concreta che coinvolge ogni giorno milioni di cittadini, amministratori locali e imprese – dichiara Vito Parisi, Vicepresidente ANCI e delegato a Mobilità e Trasporto Pubblico Locale. – Come ANCI, crediamo che il cambiamento debba partire dai territori, costruendo città più vivibili, inclusive e interconnesse. Il diritto alla mobilità deve diventare realtà per tutti: accessibile, sicura, sostenibile. ECO Festival è un’occasione preziosa per creare alleanze, condividere buone pratiche e rafforzare il ruolo dei Comuni nel guidare l’innovazione urbana. Solo unendo visione, governance locale e partecipazione possiamo concretizzare questo diritto e costruire città davvero intelligenti”.

L’assessore Patanè dice: “Eco, il Festival della Mobilità Sostenibile, è un evento sempre più importante perché, promuovendo buone pratiche, si concentra su un aspetto fondamentale: il cambiamento nelle abitudini di mobilità contro l’uso smodato delle automobili. Un tema su cui Roma Capitale si sta impegnando molto perché consideriamo come obiettivo prioritario della nostra amministrazione la riduzione del traffico veicolare privato a vantaggio dell’intermodalità e sostenibilità degli spostamenti. È fondamentale pertanto, in questa ottica, sensibilizzare i cittadini affinché il trasporto pubblico, la ciclabilità e la sharing mobility diventino prioritari rispetto all’utilizzo del mezzo privato”.

ECO – che è un evento aperto a tutti, istituzioni, cittadini, studenti, aziende – si svolge con il patrocino di ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, Comune di Roma, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Bikeconomy Osservatorio e in collaborazione con ENEL, Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), Intesa Sanpaolo, ALIS, Conai, Amazon, che porteranno i loro ultimi progetti su temi quali le infrastrutture energetiche, la riforestazione urbana, l’economia circolare, la logistica sostenibile.

Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), conferma la sua partecipazione come partner all’edizione 2025 di ECO Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti. In un momento in cui il tema dell’accessibilità si intreccia sempre più con quello della sostenibilità, Regionale porta il proprio contributo a supporto di una mobilità pubblica più inclusiva, integrata e orientata alle esigenze reali delle persone. La digitalizzazione dei servizi, la capillarità dei collegamenti, anche verso borghi e aree meno centrali, e l’integrazione con altri mezzi rappresentano gli assi portanti di una strategia che punta a facilitare gli spostamenti e a valorizzare il legame tra mobilità quotidiana e turismo di prossimità. I treni di ultima generazione, progressivamente introdotti in flotta, completano un quadro di rinnovamento costante che guarda alla qualità dell’esperienza di viaggio come fattore decisivo per la transizione ecologica della mobilità. Nel 2027 è previsto il completamento della flotta con 1061 treni di nuova generazione – 885 già in circolazione – anno in cui il 95% dei treni del Regionale sarà bike friendly.

Enel è presente a ECO Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti portando la sua leadership nel settore della mobilità elettrica in qualità di primo operatore di ricarica del Paese. L’azienda gestisce la più grande rete di ricarica pubblica nazionale con oltre 23mila punti attivi. A questo si aggiunge l’ulteriore impegno nel 2023 e nel 2024 con l’aggiudicazione dei bandi del PNRR per l’installazione di circa 5mila punti di ricarica in zone nevralgiche del Paese.

Intesa Sanpaolo, che sostiene il Festival dalla prima edizione, ha assunto un forte impegno sui temi ambientali e climatici nel Piano d’Impresa 2022-2025 e punta a favorire la sostenibilità ambientale anche proteggendo e ripristinando il capitale naturale. La Banca sostiene progetti di riforestazione in Italia collaborando con diverse realtà tra cui Daje de Alberi, associazione impegnata nella rigenerazione urbana partecipata per la città metropolitana di Roma Capitale.

ALIS, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile sostiene ECO Festival 2025, in linea con la propria mission associativa di promuovere una mobilità integrata, innovativa e sostenibile. La partecipazione al Festival rafforza l’impegno di ALIS nel guidare la transizione ecologica del settore, coinvolgendo imprese, istituzioni e cittadini in un confronto sui temi della sostenibilità. ECO rappresenta un’occasione strategica per valorizzare le buone pratiche e le soluzioni intermodali che riducono l’impatto ambientale dei trasporti e della logistica. ALIS intende contribuire al dibattito portando la voce e l’esperienza diretta delle proprie imprese associate, protagoniste del cambiamento verso una filiera più efficiente e responsabile nonché dello sviluppo di un sistema logistico moderno e competitivo.

CONAI ha scelto di essere partner del Festival perché crede in una visione integrata della sostenibilità ambientale. L’Italia è già campione di riciclo, con il 76,7% degli imballaggi avviati a riciclo, ma la transizione ecologica richiede coerenza su tutti i fronti. Ridurre l’impatto ambientale significa promuovere il riciclo, ma anche sostenere una mobilità più efficiente e pulita: temi che toccano soprattutto le nostre Città. Solo con un approccio sistemico e condiviso possiamo costruire un’economia circolare vera e duratura.

Sottoscrivendo nel 2019 il Climate Pledge, Amazon si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette di CO2 in tutte le sue attività entro il 2040. Le principali aree di intervento riguardano la riduzione degli imballaggi, l’approvvigionamento energetico da fonti carbon-free e la decarbonizzazione della rete dei trasporti, che l’azienda conta di raggiungere attraverso l’elettrificazione delle flotte dei suoi partner di servizi di consegna e lo spostamento di volumi su soluzioni intermodali marittime e ferroviarie.

Durante il Festival ogni partner premierà una realtà che si è distinta nei diversi ambiti della mobilità e della sostenibilità.

