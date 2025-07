Nuovi appuntamenti con spettacoli e musica, allo Spitit de Milan:

Mercoledì 16 luglio la pista dello Spirit si trasformerà in una milonga elegante e appassionata grazie alla serata Cristal dedicata al tango. Alle 21.30 si parte con la selezione musicale della DJ Makiko Mori, seguita dall’esibizione dal vivo della straordinaria Solo Tango Orquesta, formazione internazionale capace di restituire tutta l’intensità, la sensualità e la profondità emotiva della tradizione tanguera.

Giovedì 17 luglio torna Barbera & Champagne, la rassegna che celebra la musica popolare lombarda e il cabaret d’autore. Sul palco ci saranno The Cadregas, un gruppo nato dal desiderio di ricreare le atmosfere delle vecchie osterie milanesi, dove a fine serata ci si intratteneva con chitarra, vino e canti tradizionali. Una serata autentica, ricca di folklore, che rievoca la memoria collettiva con brani popolari e il calore delle serate passate tra amici.

Gli appassionati possono anche seguirli ogni giovedì alle 19 sullo Spiritophono, la web radio dello Spirit de Milan, con il loro programma El Dindondero.

La settimana prosegue venerdì 18 luglio con l’energia travolgente di Bandiera Gialla, che vedrà protagonisti i Re-Beat, una giovane band che ha deciso di riscoprire e rilanciare il meglio del rock and roll e del beat italiano. Da Gianni Morandi a Caterina Caselli, dai Beach Boys fino alle colonne sonore cult di Pulp Fiction e Pretty Woman, il concerto sarà un irresistibile viaggio musicale tra anni ’60 e ’90, in un’esplosione di ritmo e nostalgia.

Sabato 19 luglio, per l’amata serata Holy Swing Night, saliranno sul palco i Milanoans, storica formazione fondata nel 1990 con l’obiettivo di far rivivere a Milano le atmosfere della New Orleans degli anni ’20. Con un repertorio che spazia dal dixieland allo swing degli anni ’30 e ’40, e un ensemble di musicisti che sono anche appassionati ballerini di swing, la serata sarà un’occasione imperdibile per danzare insieme, tra musiche calde e coinvolgenti.

A chiudere la settimana, domenica 20 luglio, una doppietta di concerti di altissimo livello. Si comincia alle 18.00 con BB Chris, alias Christian Cogoli, chitarrista e cantante milanese appassionato di Old Time e Country Blues. Il suo stile grezzo e carico di groove racconta storie d’America con autenticità e spirito irriverente.

Alle 22.00 il palco accoglie il duo Ruben & Cris: Ruben Minuto e Cris Mantello propongono uno spettacolo che attraversa il country, il bluegrass e il songwriting d’autore, fondendo esperienze internazionali e sonorità americane con straordinaria maestria. Con all’attivo prestigiose collaborazioni e riconoscimenti, tra cui una recente candidatura ai Grammy per Mantello, il concerto promette di coniugare qualità musicale e intensità interpretativa.

Il locale è il punto d’incontro per musica dal vivo, risate e divertimento, ma non solo: è anche il luogo ideale per gustare la cucina tradizionale milanese!

Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, si consiglia vivamente di prenotare tramite il form online disponibile qui: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Al vostro arrivo, sarete accolti con calore da La Mariuccia o L’Ambroes, che vi accompagneranno al tavolo riservato. Il menù propone piatti della tradizione, preparati con amore e ingredienti selezionati, proprio come faceva la nonna.

Per informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

