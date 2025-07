Zelig Lab Music Fest: giovedì 24 luglio all’Arena Milano Est

Una serata unica che unisce musica live e comicità in un mix coinvolgente e originale

I protagonisti sono The Pax side of the Moon, la band di Zelig, insieme ad alcuni comici del cast ufficiale (Chibo – Andrea Di Marco – Michele Vinci – Francesco Migliazza – Elianto).

Tra canzoni, sketch e risate, nasce uno show travolgente e originale, perfetto per chi ama divertirsi con ritmo e ironia.

ARENA MILANO EST presso TEATRO CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

https://www.arenamilanoest.it

