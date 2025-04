Spirit de Milan: nuova settimana ricca di appuntamenti

Arriva un’altra settimana ricca di emozioni allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), il locale dal sapore vintage dove la musica dal vivo, la convivialità e lo spirito meneghino si incontrano in un’atmosfera unica e coinvolgente.

Dal 15 al 19 aprile, tra open mic, cabaret, swing, folk e spettacoli dal vivo, sarà possibile vivere serate all’insegna della cultura e del divertimento. Domenica 20 e lunedì 21 aprile, invece, il locale si prende una pausa per le festività pasquali.

Gli appuntamenti della settimana:

martedì 15 aprile, il ritorno del Ca.Bar.Et Boh.Visa., il classico appuntamento del martedì sera dove si ride, si ascolta, ci si emoziona. A partire dalle 22:00, sul palco il cast dei Milano 5.0 si alterna in uno show imprevedibile, sempre arricchito da ospiti a sorpresa. Una serata che è diventata ormai un rito per chi cerca leggerezza e riflessione in una sola serata, il tutto condito da buona musica e un tocco di teatralità.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

Mercoledì 16 aprile è la volta dell’open mic più atteso di Milano: Perché ci vuole orecchio, con inizio previsto per le 21:30. Il palco dello Spirit è pronto ad accogliere musicisti, cantanti e band che vogliono condividere la propria voce e i propri progetti musicali, in un contesto che valorizza ogni performance e offre un’atmosfera intima e accogliente. Per partecipare è necessario compilare il form https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

L’open mic dello Spirit non è una jam session: è una vetrina autentica pensata per chi vuole mettersi in gioco con passione e autenticità.

Giovedì 17 aprile torna l’appuntamento con Barbera & Champagne, la rassegna dedicata alle canzoni, ai racconti e all’ironia delle osterie lombarde. Questa settimana saranno protagonisti The Cadregas, con il loro progetto musicale che rievoca l’atmosfera delle vecchie trattorie milanesi. Canti popolari, chitarre e convivialità per una serata da vivere con il sorriso sulle labbra.

E per chi volesse approfondire, The Cadregas sono anche in onda ogni giovedì alle 19 su Spiritophono con il loro programma “El Dindondero”.

Venerdì 18 aprile è tempo di viaggiare nel tempo con l’energia contagiosa di Bandiera Gialla e con gli 80 voglia di 90, 2000. Una serata pensata per farvi ballare e cantare attraverso i decenni: dagli anni ’70 fino ai 2000, passando per le grandi hit della storia della musica pop e dance.

Uno spettacolo curato nei minimi dettagli, tra cambi di costumi, coreografie e una band di altissimo livello capitanata da frontman e frontwoman carismatici. Un vero e proprio show intergenerazionale che unisce passato e presente in un mix irresistibile.

Sabato 19 aprile, in attesa della Pasqua, lo Spirit si veste di poesia e leggerezza con Calabrò coi Colibrì per la tradizionale Holy Swing Night. Musicista, poeta, monaco tibetano e libero pensatore, Calabrò porta sul palco la sua visione della musica come strumento di gioia e libertà. Tra jazz, ukulele e pensieri in libertà, la serata si trasformerà in un’esperienza quasi mistica.

