L’eredità della Resistenza con Marcello Flores a Camogli

A ottant’anni esatti dal giorno della Liberazione, il Festival della Comunicazione – Frame, il Comune di Camogli e il Teatro Sociale di Camogli celebrano la ricorrenza con un evento speciale dedicato a tutta la cittadinanza, che avrà come protagonista lo storico Marcello Flores.

L’appuntamento è alle ore 10:00 di venerdì 25 aprile al Teatro Sociale (in Piazza Giacomo Matteotti 5), con la lectio dal titolo “L’eredità della Resistenza. Cosa è attuale a 80 anni dalla Liberazione”. A introdurre l’evento sarà il Sindaco di Camogli Giovanni Anelli con i direttori del Festival della Comunicazione Danco Singer e Rosangela Bonsignorio. Tutte le informazioni sull’evento, che è gratuito con prenotazione consigliata da effettuarsi presso la Pro Loco di Camogli, sono disponibili su www.framecultura.it/incontro-2025-flores-liberazione, e sarà inoltre disponibile la diretta streaming sulla pagina Facebook del Festival della Comunicazione: www.facebook.com/FestivalComunicazione.

Ricordare la Resistenza nelle occasioni celebrative – e questa degli 80 anni è particolarmente significativa – vuol dire attualizzare i suoi insegnamenti, l’eredità che ci ha lasciato, anzi che ha lasciato da subito a chi ha guidato l’Italia nelle vicende della Repubblica democratica e che ha permesso di superare i tanti ostacoli e le molte difficoltà che il mondo postbellico poneva di fronte. Oggi, in un momento di transizione storica accentuata, e di difficoltà per l’ordine mondiale instaurato nel dopoguerra, gli insegnamenti della Resistenza sono ancora necessari e opportuni. Proprio in occasione della ricorrenza di quest’anno, Marcello Flores è in libreria con il suo più recente lavoro, “Il prezzo della libertà. 40 vite spezzate dal fascismo (1919-1945)”, e con Mimmo Franzinelli torna anche in edicola con “Storia della Resistenza”.

Il Festival della Comunicazione celebra la ricorrenza del 25 aprile anche con la pubblicazione online del video-evento speciale “Milano 1945: la scelta di resistere”, registrato a Milano nell’Aula Consiliare a Palazzo Marino, ideato e organizzato da Frame all’interno dell’iniziativa “Milano è Memoria”, insieme alla Presidenza del Consiglio comunale. Le storie di deportati e partigiani sono affidate alla storica e conduttrice televisiva Michela Ponzani, in un racconto fatto di voci, volti, luoghi dell’antifascismo e della guerra partigiana introdotto da Danco Singer. Il video integrale è disponibile sul rinnovato canale YouTube del Festival della Comunicazione e al link www.framecultura.it/incontro-2025-ponzani-resistenza.

