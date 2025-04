AnMarcord, in scena al Teatro Franco Parenti il 17 aprile 2025

Debutto a Milano e Madrid per lo spettacolo-omaggio a Federico Fellini. AnMARCORD, nuova produzione di prosa di STM Scuola del Teatro Musicale, sarà in scena a Milano, al Teatro Franco Parenti in Sala Grande giovedì 17 aprile alle ore 21:00 e a Madrid presso il Teatro dell’lstituto Italiano di Cultura l’8 maggio alle ore 20:00.

Lo spettacolo è organizzato nella cornice del progetto GRAND TOUR AFAM, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU (NGEU) per l’internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale (AFAM), nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

AnMARCORD ispirato all’universo felliniano, si propone di esplorare episodi reali e documentati dell’infanzia del grande maestro, offrendo uno sguardo intimo e autentico sulle radici del suo immaginario.

AnMARCORD non è solo un omaggio al film, ma un viaggio teatrale che intreccia memorie personali, suggestioni poetiche e frammenti di vita che hanno contribuito a forgiare l’inconfondibile estetica felliniana.

Attraverso un sapiente intreccio di narrazione, immagini e musica, lo spettacolo invita il pubblico a riscoprire il mondo di Fellini in una nuova luce, evocando atmosfere, emozioni e personaggi che hanno segnato il suo percorso artistico e umano.

https://teatrofrancoparenti.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia