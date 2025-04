“Negrita – Canzoni Per Anni Spietati Tour”: live sold out all’Atlantico di Roma

È partito con uno show tutto sold out all’Atlantico di Roma il “Negrita – Canzoni Per Anni Spietati Tour” che fino ad inizio maggio vedrà la band aretina protagonista sui palchi dei club più importanti.

Accanto ai grandi brani che hanno costellato i tre decenni di carriera dei NEGRITA e che hanno definito il sound rock in Italia, il tour è l’occasione per la band di proporre dal vivo i brani di “Canzoni Per Anni Spietati”, il nuovo album uscito il 28 marzo a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”.

Il concept album (pubblicato da Universal) rappresenta un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero, un ritorno potente e necessario per un gruppo che, oggi più che mai, ha qualcosa di importante da dire.

Questo il calendario completo del “Negrita – Canzoni Per Anni Spietati Tour”

8 aprile 2025 Roma – Atlantico SOLD OUT

9 aprile 2025 Napoli – Casa Della Musica

12 aprile 2025 Ravenna – GNX Arena

13 aprile 2025 Milano – Alcatraz

15 aprile 2025 Firenze – Teatro Cartiere Carrara

16 aprile 2025 Venaria (To) – Teatro Concordia

18 aprile 2025 Brescia – Teatro Clerici

19 aprile 2025 Padova – Gran Teatro Geox

24 aprile 2025 Rovereto (TN) – Palasport

1 maggio 2025 Nonantola (MO) – Vox Club

2 maggio 2025 Nonantola (MO) – Vox Club SOLD OUT

Biglietti in vendita su mc2live.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.

Radio Capital e Rockol sono media partner del tour.

