Il 17 novembre, alle ore 19.30, a Mostar (Bosnia-Erzegovina), presso il Croatian Cultural Centre Herceg Stjepan Kosača, la pianista, matematica e divulgatrice di musica e cultura INGRID CARBONE sarà protagonista della conversazione-concerto dal titolo “TEACHING COMPLEXITY FOR SUSTAINABLE FUTURES | Lecture-Concert”, scelto come evento ufficiale di chiusura della EUPeace Teaching Europe Conference 2026, organizzata dalla EUPeace Teaching Staff Academy.

EUPeace è l’alleanza europea universitaria per la Pace, la Giustizia e le Società Inclusive che promuove la collaborazione tra istituzioni accademiche e lo sviluppo di nuove prospettive per l’insegnamento e l’apprendimento in una dimensione europea.

Nel corso dell’incontro, Ingrid Carbone presenterà il proprio approccio interdisciplinare alla ricerca artistica e alla divulgazione, esplorando le connessioni tra pensiero matematico e interpretazione musicale.

Attraverso la formula della conversazione-concerto, che integra riflessione teorica ed esecuzione pianistica, durante il lecture-recital l’artista mostrerà come la musica possa diventare uno strumento privilegiato per comprendere sistemi complessi, sviluppare nuove forme di consapevolezza e stimolare il dialogo tra discipline.

L’iniziativa si inserisce nel tema della conferenza, dedicata ai futuri sostenibili, proponendo una riflessione sul ruolo dell’educazione e della conoscenza interdisciplinare nella costruzione di nuove prospettive culturali e formative con particolare attenzione verso lo sviluppo di capacità critiche che consentano ai cittadini di operare scelte consapevoli per un futuro sostenibile.

L’approccio della divulgatrice è il risultato di un percorso in continua evoluzione di Artistic Research, che integra ricerca scientifica, pratica musicale e divulgazione attraverso format innovativi come le conversazioni-concerto, già presentati con successo in Europa, Cina, Medio Oriente e America Latina.

https://ingridcarbone.com/biografia?lang=it – https://www.instagram.com/ingridcarbone.pianist/

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