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Terza edizione di “PAROLE DI guerra e PACE”: visite guidate e reading teatrali, al Museo Civico Archeologico, Bologna

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Gianluca_Guidotti_Enrica_Sangiovann

Torna dal 15 al 29 novembre 2026 PAROLE DI guerra e PACE, un progetto del Museo Civico Archeologico di Bologna che prevede visite guidate e reading teatrali, con la partecipazione di Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti di archiviozeta e un’azione del progetto Classici Contro.

Per la terza edizione del format viene proposto un reading del libro Memorie di Adriano in occasione del 75° anniversario della pubblicazione dell’opera forse più famosa di Marguerite Yourcenar (Bruxelles, 1903 – Bar Harbor, 1987).

Gianluca_Guidotti.
Gianluca_Guidotti.

La scrittrice francese intesse il romanzo della “passione” – più di una volta sconfitta – di Adriano per la pace, trasfondendovi il proprio anelito alla pace, quello di una donna con gli occhi rivolti ad un mondo e ad un’Europa che stanno uscendo dalla rovina delle guerre mondial

Yourcenar fa di Adriano il portavoce di una visione del mondo che, pur immersa nell’antichità, parla direttamente all’uomo moderno: una visione in cui il governo degli uomini non può prescindere da una costante interrogazione etica, da una consapevolezza storica e da un lucido senso del limite.

Enrica_Sangiovanni

Il romanzo viene attraversato in tre parti, ciascuna programmata in una domenica pomeriggio alle ore 17.00

Accanto ai tre reading a cura di archiviozeta, introdotti dalla visita guidata con una selezione di opere a tema da parte delle curatrici del museo, un’azione di Classici Contro permette di accostare con più consapevolezza la figura di Marguerite Yourcenar e il tempo di Adriano.

Classici Contro è un progetto che fa capo all’Università Ca’ Foscari di Venezia, che si propone di rimettere al centro della società civile la scuola, l’università, la ricerca e la cultura, usando i classici dell’antichità (greca e latina) per leggere i grandi nodi del presente (democrazia, potere, tecnologia, conflitti, identità).

Informazioni
Museo Civico Archeologico
Via dell’Archiginnasio 2 | 40124 Bologna
Tel. +39 051 2196000
www.museibologna.it/archeologico
mca@comune.bologna.it

Settore Musei Civici Bologna
www.museibologna.it

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