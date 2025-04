Online il video: “Prendi le mie mani“, il nuovo brano di Matteo Macchioni

Il video, (https://youtu.be/mFoJ_dzKw8o?feature=shared) diretto da Swan Bergman e prodotto da Unalira Edizioni Musicali, combina riprese reali, girate a Klagenfurt, in Austria, con sequenze generate dall’intelligenza artificiale.

Grazie a questa fusione, le strade della città austriaca vengono fedelmente ricostruite in ogni dettaglio, ma si trasformano gradualmente in ambientazioni sempre più suggestive, dando vita a scenari esotici ispirati a luoghi, reali o immaginari.

Questi paesaggi evocano una dimensione onirica, dove la percezione dello spettatore viene volutamente sfidata, rendendo quasi impossibile distinguere il confine tra la realtà e la finzione digitale.

All’interno del video Matteo attraversa questi mondi fantastici, guidato simbolicamente da una figura femminile che appare con grazia e mistero. Questa presenza eterea non è solo una compagna di viaggio, ma incarna la sua musa ispiratrice: la Musica.

È lei che lo conduce attraverso spazi che sembrano sospesi nel tempo, tra passato e futuro, tra sogno e realtà.

Il brano (Unalira,https://lnk.fuga.com/matteomacchioni_prendilemiemani) nasce dalla collaborazione tra Piero Cassano, Matteo Macchioni e un testo di Giancarlo Golzi e trasmette un messaggio universale attraverso la frase Prendi le mie mani, un’espressione carica di significato che simboleggia connessione, sostegno e fiducia.

«Piero Cassano, quando possibile, viene ad ascoltarmi nei concerti dal vivo dove canto brani nati dalla nostra collaborazione – afferma Matteo Macchioni – In una di quelle occasioni mi ha parlato di un nuovo pezzo che poteva essere molto interessante per me. Un brano che, per il testo, aveva scritto il compianto Giancarlo Golzi. È nato quindi questo nuovo brano e sono onorato di averci messo voce e anche qualche idea per il testo, che già comunque nella versione originale era molto bello. Se penso al fatto che a 18 anni partecipai all’accademia della canzone di Sanremo e una delle persone coinvolte nel parlare a noi giovani artisti era proprio Golzi, beh ritrovarmi co-autore e interprete di un suo pezzo è un’emozione molto forte».

