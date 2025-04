“Bruciare”: romanzo di Naomi Booth, in libreria dal 9 aprile

In tutte le librerie da mercoledì 9 aprile: “Bruciare”, il primo romanzo pubblicato in Italia di Naomi Booth, la scrittrice inglese e docente di scrittura e letteratura alla York St John University.

Definito dalla critica in molti modi, da romanzo fantascientifico a horror contemporaneo, da manifesto femminista a giallo speculativo, il libro selezionato tra i 50 romanzi che dovresti assolutamente leggere per The Guardian, racconta, o per meglio dire esplora, alcuni dei temi più urgenti del nostro tempo come la gravidanza e la maternità, l’amore, la fuga dalle città, la natura e la contaminazione ambientale, ma soprattutto la paura che a causa delle nostre stesse azioni tutto ciò a cui siamo legati finisca.

“Bruciare” è uno scorcio di quello che potrebbe diventare il nostro presente, se le conseguenze del danno ambientale si riversassero sul nostro organismo. Un racconto incandescente e disturbante attraverso un corpo femminile in subbuglio tra sopravvivenza e desiderio di futuro.

Una scrittura dalla la capacità, insieme oscura e fulgente, di raccontare gli angoli bui delle nostre vite in questo mondo.

“BRUCIARE” è il secondo volume della collana SELVATIVA di Wudz Edizioni.

Tutte le pubblicazioni di WUDZ sono disponibili su https://www.wudzedizioni.com/pubblicazioni/ e in libreria.

Per maggiori informazioni https://www.wudzedizioni.com/

Altri articoli di libri su Dietro La Notizia