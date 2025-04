Ritrovato il 17enne di Bollate, ora è ricoverato all’ospedale San Paolo di Milano.

Tutto risale a martedì 11 marzo quando il giovane N.Y. era stato accompagnato dal nonno alla scuola superiore Russell-Fontana di Garbagnate Milanese, ma nella scuola non è mai entrato. Stanotte la svolta, una richiesta di soccorso al numero unico di emergenza urgenza 112.

Ha chiesto aiuto perché non stava bene. Dalle prime ricostruzioni, il giovane ha dormito per venti notti in un capannone abbandonato in zona Barone. Proprio da li è partita la richiesta di soccorso.

Dal momento in cui il diciassettenne non era rincasato sono partite una serie di appelli da parte della famiglia, tramite volantini nel territorio del rhodense e sui social. Famiglia e amici sono intervenuti anche nella trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto“, dove il 19 marzo l’ultimo appello era del padre che dichiarava a N.Y. quanto gli volesse bene.

Erano arrivati anche dal nonno e lo zio Luca che si sono sempre resi disponibili a parlare con il ragazzo e a trovare soluzioni insieme.

Il giovane sarà ascoltato dagli inquirenti della Procura dei Minorenni e dai carabinieri per capire cosa sia successo in questi venti giorni e il motivo dell’allontanamento da casa.

