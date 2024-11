“Negrita In Tour 2025”: il ritorno sul palco del gruppo rock

I Negrita sono pronti a tornare sul palco con il nuovo “NEGRITA IN TOUR 2025”

10 date li porteranno la prossima primavera nei principali club italiani per presentare il nuovo album di inediti previsto per il prossimo anno dopo ben 6 anni dall’ultimo disco in studio.

La serie di concerti sarà un vero e proprio ritorno live per la band aretina dopo il grande successo dello scorso 27 settembre all’Unipol Forum di Assago (MI), una data unica completamente sold out per festeggiare i 30 anni di carriera, in occasione della quale la band ha presentato il nuovo singolo “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, primo estratto dal prossimo progetto discografico in uscita nel 2025 per Universal.

Il tour partirà l’8 aprile da Roma per poi fare tappa a Napoli, Ravenna, Milano, Firenze, Venaria (To), Brescia, Padova, Rovereto (TN), Nonantola (MO).

I biglietti sono disponibili, venerdì 22 novembre, su MC2Live.it, Vivaticket.com e circuiti autorizzati.

Durante ogni concerto la band composta da Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich (accompagnati sul palco da Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria) porterà in scena uno show nel quale poter ascoltare dal vivo il disco di prossima uscita, oltre ai grandi brani che hanno costellato i tre decenni di carriera dei NEGRITA e che hanno definito il sound rock in Italia.

Queste le date annunciate del tour prodotto e organizzato da MC2Live:

08 aprile 2025 Roma Atlantico

09 aprile 2025 Napoli Casa Della Musica

12 aprile 2025 Ravenna GNX Arena

13 aprile 2025 Milano Alcatraz

15 aprile 2025 Firenze Teatro Cartiere Carrara

16 aprile 2025 Venaria (To) Teatro Concordia

18 aprile 2025 Brescia Teatro Clerici

19 aprile 2025 Padova Gran Teatro Geox

24 aprile 2025 Rovereto (TN) Palasport

02 maggio 2025 Nonantola (MO) Vox Club

