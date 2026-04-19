La Città metropolitana di Milano è tra i finalisti del premio europeo “European Capitals of Inclusion and Diversity 2026”, promosso dalla Commissione europea, in ben due categorie:

autorità locali con più di 50.000 abitanti;

premio speciale per i mercati del lavoro inclusivi.

La competizione, che ha visto la partecipazione di un numero significativo di città europee, è ora giunta alla fase finale. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 21 aprile a Bruxelles.

Nel frattempo la Città metropolitana di Milano partecipa anche al Premio del Pubblico. È possibile sostenere la candidatura con un semplice clic: accedi alla piattaforma di voto alla voce

“Cast your vote: Discover the finalists of the 2026 Award” e vota per Città metropolitana di Milano (Metropolitan city of Milan) al seguente link:

https://eu-diversity-inclusion.campaign.europa.eu/european-capitals-inclusion-and-diversity-award/local-authorities-more-50-000-inhabitants/metropolitan-city-milan-italy_en

Le buone pratiche della Città metropolitana di Milano

La candidatura dell’ente di area vasta valorizza un insieme di azioni concrete e strutturate per la promozione dell’inclusione, messe in campo nell’ambito del welfare e delle pari opportunità, come il progetto Claudia! e il Piano Emergo, due veri fiori all’occhiello metropolitani.

Il Progetto “Claudia!”

Avviato nel 2023 e ispirato al lavoro della Premio Nobel per l’Economia Claudia Goldin, il progetto è un programma pluriennale che accompagna imprese e organizzazioni nell’adozione sostenibile di politiche di inclusione e parità di genere.

Giunto alla sua terza edizione, promuove una collaborazione stabile tra Pubblica Amministrazione e sistema produttivo attraverso percorsi di co‑progettazione e la definizione di Welfare Toolbox: pratiche open source, a basso investimento, pensate per tradurre i principi di diversità e inclusione in azioni concrete e misurabili, anche nelle realtà più piccole.

Il Piano EMERGO

Un insieme integrato di servizi, misure e finanziamenti dedicati alla promozione dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, a supporto di imprese, scuole e famiglie, in raccordo con i servizi sociali e socio‑sanitari del territorio.

Grande soddisfazione per la Consigliera delegata alle Politiche del Lavoro, Politiche Sociali, Pari opportunità, Diana De Marchi: “In questi anni la Città metropolitana di Milano ha portato avanti moltissimi progetti sul tema dell’inclusione e delle pari opportunità, per questo ci siamo candidati ad essere capitale dell’inclusione: chiediamo a cittadine e cittadini di sostenerci nel premio del pubblico per premiare il lavoro svolto, ma anche il percorso che, insieme, potremo continuare a fare”.

Clicca questo link e vota Metropolitan city of Milan: https://app.sli.do/event/eRp5pFzqp4BUVW42NZnCa3

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