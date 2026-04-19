19.6 C
Milano
domenica, Aprile 19, 2026
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

A “Fuori dal coro”: immigrazione e sicurezza, il caso di Jallow a Pesaro

Davide Falco
By Davide Falco
0
55
MARIO GIORDANO_FUORI DAL CORO
MARIO GIORDANO_FUORI DAL CORO

Un ampio approfondimento sul tema immigrazione sarà al centro del nuovo appuntamento di oggi, domenica 19 aprile, con “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro.

Nel corso della serata verranno infatti affrontati recenti casi di cronaca che vedono coinvolti immigrati, come la vicenda di Babou Jallow, il ragazzo gambiano che, nonostante l’aggressione ai danni di quattro poliziotti a Pesaro, è tornato a piede libero.

Inoltre, un reportage sulle manifestazioni previste a Milano per la giornata di ieri, sabato 18: mentre la Lega sfilerà verso Piazza Duomo per il Remigration Summit sono, infatti, previsti diversi cortei di protesta.

Infine, un’inchiesta dedicata al mondo dei sedicenti guru che invitano ad adottare stili di vita molto estremi e potenzialmente pericolosi per raggiungere la perfezione estetica.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Stage di danze della tradizione greca
Articolo successivo
Città metropolitana di Milano, tra i finalisti del premio europeo “European Capitals of Inclusion and Diversity 2026”
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy