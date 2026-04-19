A “Fuori dal coro”: immigrazione e sicurezza, il caso di Jallow a Pesaro

Un ampio approfondimento sul tema immigrazione sarà al centro del nuovo appuntamento di oggi, domenica 19 aprile, con “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro.
Nel corso della serata verranno infatti affrontati recenti casi di cronaca che vedono coinvolti immigrati, come la vicenda di Babou Jallow, il ragazzo gambiano che, nonostante l’aggressione ai danni di quattro poliziotti a Pesaro, è tornato a piede libero.
Inoltre, un reportage sulle manifestazioni previste a Milano per la giornata di ieri, sabato 18: mentre la Lega sfilerà verso Piazza Duomo per il Remigration Summit sono, infatti, previsti diversi cortei di protesta.
Infine, un’inchiesta dedicata al mondo dei sedicenti guru che invitano ad adottare stili di vita molto estremi e potenzialmente pericolosi per raggiungere la perfezione estetica.
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