Da oggi venerdì 22 novembre, sarà disponibile in versione CD limited edition autografata “HANGOVER” (http://ada.lnk.to/bloom_preorder), il primo album di inediti di BLOOM, la band alternative rock formata da GIUSY FERRERI, MAX ZANOTTI, ROBERTA RASCHELLÀ e ALESSANDRO DUCOLI.

Prodotto da GGF Music e distribuito da ADA Music, l’album è attualmente disponibile in digitale e in Dolby Atmos (http://ada.lnk.to/_hangover).

“Hangover” è stato registrato da Steve Lyon presso Panic Button Studios a Hampton (Londra), mixato e masterizzato anche in Dolby Atmos da Marco Borsatti presso Marco Borsatti Studio a Bologna con assistente Andrea Martino, sotto la direzione artistica dei BLOOM con la speciale supervisione di Max Zanotti.

Giusy Ferreri, oltre a essere leader della band, è anche produttrice esecutiva per GGF Music, autrice di tutti i testi e di 7 melodie dei 10 brani che sono contenuti in “Hangover”.

BLOOM è un progetto artistico di Giusy Ferreri, autoprodotto con la sua etichetta indipendente GGF Music (che riporta le iniziali del suo nome) e parallelo alla sua carriera da solista.

Attraverso la formazione di una band alternative pop rock, Giusy ha voluto concedersi un ulteriore spazio creativo per esprimere in maniera più pura l’anima rock, già presente sin dai suoi esordi come lato B side dei suoi album e di cui è sempre stata autrice.

Questa la tracklist

“Mai più”, “È la verità (nuovo mix)”, “Rose in velluto dark”, “La vita danza”, “Ridarei vita”, “Non te l’ho detto mai”, “Lasciarsi in una notte di mezza estate”, “Crisi di astinenza”, “L’inganno” e “Il mio stile noir”.

I BLOOM presenteranno dal vivo i brani contenuti nell’album in HANGOVER LIVE, due speciali showcase prodotti e organizzati da Friends&Partners:

lunedì 25 novembre al Teatro Out Off di MILANO (nuova venue)

mercoledì 27 novembre al Largo Venue di ROMA.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali.

I biglietti già acquistati per il concerto di Milano, inizialmente previsto ai Magazzini Generali, restano validi per la nuova venue.

Per info: www.friendsandpartners.it.

www.instagram.com/max_zanotti_official/ – www.facebook.com/MaxZanottiOfficial

www.instagram.com/la_raschella/ – www.facebook.com/RobertaRaschellaOfficialPage

www.instagram.com/a.ducoli/

